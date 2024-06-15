Fiziksel engelli adam, ekmek fiyatına bıçak biliyor

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Osmaniye'de hobi olarak başladığı bıçak bileme işine 25 yıldır devam eden fiziksel engelli Hüseyin Köksal(55), ekmek fiyatına bıçak biliyor.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 1 buçuk yaşında geçirdiği çocuk felci hastalığından dolayı belden aşağısı tutmayan Hüseyin Köksal hobi olarak başladığı bıçak bileme işine komşularının talebi üzerine mesleğe dönüştürdü. İlçenin tek bıçak bileme ustası olan Köksal, ekmek fiyatına bıçak bileyerek oğlunu üniversitede okutuyor.

Hobi olarak başladığı işin bir anda mesleği olduğunu söyleyen Hüseyin Köksal, "Bir buçuk yaşında çocuk felci geçirdim, belden aşağım tutmuyor ama normal bir insan gibi sadece yürüyemiyorum. Bütün işlerimi kendim yapıyorum okul hayatım, eğitimim hepsini aldım, el işlerimi geliştirdim. 6 Şubat depremlerinde evimiz yıkıldı bahçemize kurduğumuz konteynır da yaşıyoruz. Çok şükür, canımız sağ diyoruz yani şükrediyoruz. TOKİ'ye yazıldık işte, ev bekliyoruz. Bıçak işine de amatör olarak başladım evde yapıyordum kendim kendime, bazı el işlerim var, onlarla uğraşıyordum. Baktım komşularına falan talep var, ben de bu talebi boş çevirmedim yani bu işi mesleğe dönüştürdüm. Mesleğe dönüştürdüğüm de baktım talep daha da arttı, çarşıda bir yer açtım işlerim gelişti. Toprakkale, Osmaniye, Ceyhan'a kadar mesela ilçeler, köyler, kasabalar bana geliyor. Günlük yaklaşık bin 500 bıçak yapıyorum, artı bıçak satıyorum. Bütün malzemelerimiz var onları satıyor bu şekilde geçimimi sağlıyorum. Kazandığım parayı da oğlum var, üniversitede son sınıf Allah izin verirse bitirecek bu sene gelirimi onun eğitim hayatına harcıyorum" diye konuştu.

"Ekmek fiyatına bıçak biliyorum"

"Bıçakları yıllık piyasada ekmek parası neyse bıçakları o fiyata biliyorum. Bu sene ekmek 10 lira bıçak bilemede 10 lira ekmek fiyatını geçmez kesinlikle parası olur olmaz fark etmiyor her şekilde insanlarımızın ihtiyacını karşılıyorum. Kurbanlığı olanla olmayanları burada birbirine denk getirip onlara da yardım ediyoruz. Kesmeyenlerin isimlerini alıp kesenlere iletiyoruz. Burada insanlara destek oluyoruz burada sadece bıçakçılık yapmıyoruz" dedi. - OSMANİYE