Fiziksel engelli adam, ekmek fiyatına bıçak biliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fiziksel engelli adam, ekmek fiyatına bıçak biliyor

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yaşayan Hüseyin Köksal, bıçak bileme işine komşularının talebi üzerine başladı ve bu işi mesleğe dönüştürdü. Fiziksel engelli olan Köksal, bıçakları ekmek fiyatına bilemekte ve kazandığı parayı oğlunun üniversite eğitimine harcamaktadır.

15.06.2024 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de hobi olarak başladığı bıçak bileme işine 25 yıldır devam eden fiziksel engelli Hüseyin Köksal(55), ekmek fiyatına bıçak biliyor.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 1 buçuk yaşında geçirdiği çocuk felci hastalığından dolayı belden aşağısı tutmayan Hüseyin Köksal hobi olarak başladığı bıçak bileme işine komşularının talebi üzerine mesleğe dönüştürdü. İlçenin tek bıçak bileme ustası olan Köksal, ekmek fiyatına bıçak bileyerek oğlunu üniversitede okutuyor.

Hobi olarak başladığı işin bir anda mesleği olduğunu söyleyen Hüseyin Köksal, "Bir buçuk yaşında çocuk felci geçirdim, belden aşağım tutmuyor ama normal bir insan gibi sadece yürüyemiyorum. Bütün işlerimi kendim yapıyorum okul hayatım, eğitimim hepsini aldım, el işlerimi geliştirdim. 6 Şubat depremlerinde evimiz yıkıldı bahçemize kurduğumuz konteynır da yaşıyoruz. Çok şükür, canımız sağ diyoruz yani şükrediyoruz. TOKİ'ye yazıldık işte, ev bekliyoruz. Bıçak işine de amatör olarak başladım evde yapıyordum kendim kendime, bazı el işlerim var, onlarla uğraşıyordum. Baktım komşularına falan talep var, ben de bu talebi boş çevirmedim yani bu işi mesleğe dönüştürdüm. Mesleğe dönüştürdüğüm de baktım talep daha da arttı, çarşıda bir yer açtım işlerim gelişti. Toprakkale, Osmaniye, Ceyhan'a kadar mesela ilçeler, köyler, kasabalar bana geliyor. Günlük yaklaşık bin 500 bıçak yapıyorum, artı bıçak satıyorum. Bütün malzemelerimiz var onları satıyor bu şekilde geçimimi sağlıyorum. Kazandığım parayı da oğlum var, üniversitede son sınıf Allah izin verirse bitirecek bu sene gelirimi onun eğitim hayatına harcıyorum" diye konuştu.

"Ekmek fiyatına bıçak biliyorum"

"Bıçakları yıllık piyasada ekmek parası neyse bıçakları o fiyata biliyorum. Bu sene ekmek 10 lira bıçak bilemede 10 lira ekmek fiyatını geçmez kesinlikle parası olur olmaz fark etmiyor her şekilde insanlarımızın ihtiyacını karşılıyorum. Kurbanlığı olanla olmayanları burada birbirine denk getirip onlara da yardım ediyoruz. Kesmeyenlerin isimlerini alıp kesenlere iletiyoruz. Burada insanlara destek oluyoruz burada sadece bıçakçılık yapmıyoruz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Hüseyin Köksal, Toprakkale, Osmaniye, Ekmek, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fiziksel engelli adam, ekmek fiyatına bıçak biliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:05 “Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz“ akımına Davutoğlu da katıldı "Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Davutoğlu da katıldı
12:51 Bu sözler kime Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi Bu sözler kime? Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi
12:13 Bahçeli’den çok sert “Yumuşama“ çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir Bahçeli'den çok sert "Yumuşama" çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir
13:55 Zam iddiaları ortalığı karıştırmıştı GİB, vatandaşları yurt dışı çıkış harcı konusunda uyardı Zam iddiaları ortalığı karıştırmıştı! GİB, vatandaşları yurt dışı çıkış harcı konusunda uyardı
13:31 Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı
13:18 Kars’ta 1 ton 150 kiloluk ’’Şahmurat’’ 300 bin liraya satıldı Kars'ta 1 ton 150 kiloluk ''Şahmurat'' 300 bin liraya satıldı
13:17 Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü
11:40 Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
11:32 Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var
11:06 Kedi Eros’un katili İbrahim Keloğlan’a verilen hapis cezasına onama Kedi Eros'un katili İbrahim Keloğlan'a verilen hapis cezasına onama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 14:57:40. #1.12#
SON DAKİKA: Fiziksel engelli adam, ekmek fiyatına bıçak biliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement