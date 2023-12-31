Foça Belediyespor Kulübü Taekwondo Şubesi 2023 Çalışmalarını Sertifika Töreni ve Turnuva ile Tamamladı

Foça Belediyespor Kulübü Taekwondo Şubesi, 2023 yılı çalışmalarını sertifika töreni ve turnuvayla tamamladı.

Taekwondo takımı Yenifoça grubu sporcuları başarı sertifikalarını Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün de katıldığı törenle aldı. Başkan Fatih Gürbüz, taekwondo antrenmanlarını başarıyla tamamlayan sporcuları ve Antrenörleri İlhan Eraslan'ı tebrik etti.

Sporcuların 2024 yılı içinde yapılacak olan müsabakalara hazırlanması ve güven kazanması için düzenlenen Yılsonu Turnuvası, 7-11 yaş arası 55 sporcuya fayda sağladı. Foça Belediyespor Kulübü Antrenörü, Türkiye Taekwondo Federasyonu İzmir İl Temsilcisi ve Uluslararası Hakem Master Recep Başkan'ın yönetiminde gerçekleştirilen turnuvanın sonunda sporculara madalyaları verildi.