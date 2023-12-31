 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Foça Belediyespor Kulübü Taekwondo Şubesi 2023 Çalışmalarını Sertifika Töreni ve Turnuva ile Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Foça Belediyespor Kulübü Taekwondo Şubesi 2023 Çalışmalarını Sertifika Töreni ve Turnuva ile Tamamladı

Foça Belediyespor Kulübü Taekwondo Şubesi, 2023 yılı çalışmalarını sertifika töreni ve turnuva ile tamamladı. Yenifoça grubu sporcuları başarı sertifikalarını Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün de katıldığı törenle aldı. Başkan Fatih Gürbüz, taekwondo antrenmanlarını başarıyla tamamlayan sporcuları ve Antrenörleri İlhan Eraslan'ı tebrik etti. Yılsonu Turnuvası ise sporcuların 2024 yılı içinde yapılacak olan müsabakalara hazırlanması ve güven kazanması için düzenlendi. Turnuva sonunda sporculara madalyaları verildi.

Foça Belediyespor Kulübü Taekwondo Şubesi 2023 Çalışmalarını Sertifika Töreni ve Turnuva ile Tamamladı
31.12.2023 - 14:28,
Abone Ol

Foça Belediyespor Kulübü Taekwondo Şubesi, 2023 yılı çalışmalarını sertifika töreni ve turnuvayla tamamladı.

Taekwondo takımı Yenifoça grubu sporcuları başarı sertifikalarını Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün de katıldığı törenle aldı. Başkan Fatih Gürbüz, taekwondo antrenmanlarını başarıyla tamamlayan sporcuları ve Antrenörleri İlhan Eraslan'ı tebrik etti.

Sporcuların 2024 yılı içinde yapılacak olan müsabakalara hazırlanması ve güven kazanması için düzenlenen Yılsonu Turnuvası, 7-11 yaş arası 55 sporcuya fayda sağladı. Foça Belediyespor Kulübü Antrenörü, Türkiye Taekwondo Federasyonu İzmir İl Temsilcisi ve Uluslararası Hakem Master Recep Başkan'ın yönetiminde gerçekleştirilen turnuvanın sonunda sporculara madalyaları verildi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Foça Belediyespor, Fatih Gürbüz, Yenifoça, Turnuva, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Foça Belediyespor Kulübü Taekwondo Şubesi 2023 Çalışmalarını Sertifika Töreni ve Turnuva ile Tamamladı - Son Dakika


15:12
Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48
Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:07
Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06
Yeni Zelanda 2024 yılına girdi Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17
Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
13:02
Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış
12:50
CHP lideri Özel'den yeni yıl mesajı! İlk hedefimiz 'Seçimler' deyip Cumhur İttifakı'na oy verenlere çağrı yaptı CHP lideri Özel'den yeni yıl mesajı! İlk hedefimiz "Seçimler" deyip Cumhur İttifakı'na oy verenlere çağrı yaptı
12:27
Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi

Son Dakika
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:07 Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17 Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
13:02 Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış
12:50 CHP lideri Özel'den yeni yıl mesajı! İlk hedefimiz "Seçimler" deyip Cumhur İttifakı'na oy verenlere çağrı yaptı
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 15:38:19. #1.12#
SON DAKİKA: Foça Belediyespor Kulübü Taekwondo Şubesi 2023 Çalışmalarını Sertifika Töreni ve Turnuva ile Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement