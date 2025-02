Foça'daki Taş Ocaklarına Tepki: Mahkeme Kararına Rağmen Faaliyetlerine Devam Ediliyor

Yerel

(İZMİR)- İzmir'in Foça ilçesinde, mahkeme kararıyla kapatılmasına hükmedilen taş ocaklarının faaliyetlerine devam etmesine tepki gösteren Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu üyeleri, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü binası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Mahkeme kararının uygulanarak Kocamehmetler köyü ile birlikte tüm Foça'nın doğal yaşamını ve insan sağlığını olumsuz etkileyen bu iki taş ocağının faaliyetlerinin bir an önce son bulmasını talep ediyoruz" denildi.

Platform üyeleri adına konuşan Ramis Sağlam, Kocamehmetler Mahallesi'nde işletilen iki taş ocağının bölge halkında büyük rahatsızlık yarattığı ve çevreyi olumsuz etkilediğini söyledi. Sağlam, taş ocaklarının faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"İzmir'in Foça İlçesi Kocamehmetler Mahallesi mevkisinde Kamil Özgüle ve Çetin Damba tarafından işletilen iki ayrı taş ocağı yöre sakinleri ve tüm Foça kamuoyunda büyük rahatsızlık yaratmaktadır. İlgili taş ocakları ormanlık alan içine kadar girmiş bulunmakta, bölgenin en kadim ve yaygın tarım ürünlerinden biri olan zeytin bahçelerinin çok yakınında faaliyet yürüterek zeytincilik yasasına muhalefet etmektedir."

Taş ocaklarının sadece çevreye zarar vermekle kalmadığı, bölgedeki sağlıklı yaşam hakkını da ihlal ettiği belirtilen açıklamada, "Kocamehmetler köyünde yürütülen taş ocakları faaliyetlerinin sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını ihlal ediyor. İşletme faaliyetlerinin ilgili yasa ve yönetmeliklere muhalefeti nedeniyle platformumuzun yürüttüğü çalışmalar sonucu Foça Belediyesi tarafından taş ocakları aleyhine dava açılmış ve dava Foça halkının lehine sonuçlanmıştır" denildi.

"Mahkeme ÇED kararlarını iptal etti"

İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin, taş ocakları için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kapsam dışı kararlarını hukuka aykırı bularak iptal ettiği ancak karara rağmen harekete geçilmediğinin vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir 4. İdare Mahkemesi her iki taş ocağı hakkında Bakanlık tarafından verilen ÇED kapsam dışı kararlarını hukuka aykırı bularak iptal etmiş ve İdari Yargılama Usulü Kanunu 28. maddesi gereği iptal kararlarının uygulanması için Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu tarafından Foça Kaymakamlığı'na bildirimde bulunmuştur. Mahkemenin dava konusu yapılan ÇED kapsam dışı kararlarının iptali kararına rağmen her iki taş ocağı da faaliyetlerine yasa dışı olarak devam etmektedir. Platformumuz iptal edilen mahkeme kararının uygulanması için birden fazla kez ve birden çok kamu kurumuna dilekçe ile başvurarak her iki taş ocağı hakkında verilen mahkeme kararlarının uygulanmasını talep etmiş fakat başvurularımıza rağmen bu güne kadar sonuç alınamamıştır. Foça Kaymakamlığı, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü ve Foça Belediyesi'ne yapmış olduğumuz başvurularda faaliyetini sürdüren, haklarında İzmir 4. İdare Mahkemesi'nce verilmiş iptal kararları bulunan, iki ayrı taş ocağı hakkında makamlarınca bir denetim yapılıp yapılmadığı sorulmuş ve yasa dışı faaliyet yürüten taş ocaklarının faaliyetlerinin durdurulması talep edilmiştir."

"İki taş ocağının faaliyetleri bir an önce son bulmalı"

Mahkeme kararlarına rağmen taş ocaklarının çalışmaya devam etmesinin Anayasa'ya aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, "Foça'da sağlıklı ve dengeli bir çevrede yasam hakkını savunan ve Foça halkının birlikte mücadelesiyle var olan Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu olarak, mahkeme kararının uygulanarak Kocamehmetler köyü ile birlikte tüm Foça'nın doğal yaşamını ve insan sağlığını olumsuz etkileyen bu iki taş ocağının faaliyetlerinin bir an önce son bulmasını talep ediyoruz" denildi.