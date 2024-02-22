Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fatih Gürbüz\'e teşekkür plaketi sundu

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Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sedat Özdemir ve Yönetim Kurulu üyeleri, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'e teşekkür plaketi sundu.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sedat Özdemir, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'e, ilçe esnafına yönelik katkılarından dolayı plaket sunarak, "İlçe esnafımızın sorunlarını çözmek ve haklarını korumak için göstermiş oldukları gayret ve çalışmaları için çok teşekkür ederiz" dedi.

Ziyarette Gürbüz, şunları söyledi:

"Foça'nın ekonomik kalkınmasında esnaflarımızın önemli bir rol oynadığının bilincindeyiz. Bu nedenle, esnafımızın sorunlarını çözmek ve işlerini geliştirmelerine yardımcı olmak için Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile yakın bir iş birliği içerisinde çalıştık. Birçok projeyle esnafımıza destek olduk. Benzer iş kollarında çalışan işletmelerin bir araya gelmesini hedeflediğimiz Bağarası yeni sanayi sitemizin temelini 15 milyon TL maliyet ile attık. Yenifoça tarihi çarşımızda sokak sağlıklaştırmaları gerçekleştirdik. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile görüşmelerimiz neticesinde Yenifoça'da bireysel taşımacılık yapan esnafımızı İZTAŞIT toplu ulaşım ağına dahil ettik. Üye olan işletmeler, www.focaburada.com üzerinden ücretsiz bir şekilde faaliyetlerini tanıtabildiler. Belediyemiz ve esnaf odamız, Foça'nın daha da ileriye gitmesi için birlikte çalışmaya devam edecekler."