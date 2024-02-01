Frankfurt Havalimanı\'nda İşçi Grevi: 800 Uçuş İptal Edildi

Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'nda çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep eden işçilerin başlattığı grev nedeniyle 800 uçuş iptal edildi.
Almanya'da havalimanı işçileri greve gitti. Almanya'nın Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası'nın (Ver.di) Federal Havacılık Güvenliği Şirketleri Birliği (BDLS) ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine başlattığı grevde işçiler, çalışma şartlarının iyileşmesini talep etti. Frankfurt Havalimanı'ndaki grev nedeniyle 800 uçuş iptal edilirken, bu durumdan 135 bin yolcu etkilendi. Bazı uzun mesafeli uçuşların yapıldığı Frankfurt Havalimanı'nda transit yolcuların ise seyahatlerine devam ettiği açıklandı.
Yerel saatle 02.00'de başlayan ve 23.00'de sona ermesi planlanan grevde işçiler, "Daha fazla ederimiz var", "Bu parayla çalışmamız ve hayatımızı sürdürmemiz mümkün değil" yazılı pankartlar taşıdı. İşçi sendikaları, çalışma şartlarının iyileştirilmesinin yanı sıra, çalışanlar için 2.80 euro saatlik ücret artışı ile mesai ücretlerinin artırılmasını talep ederken, işveren ise 2024 yılında sadece yüzde 4'lük bir ücret artışı öngörüyor.
Yaklaşık 200 bin yolcu etkilenecek
Almanya Havalimanı Birliği (ADV) tarafından yapılan açıklamada, Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Köln, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Erfurt, Frankfurt/Main ve Stuttgart havalimanlarında başlayan grev nedeniyle yaklaşık bin 100 uçuşun iptal edildiği veya gecikeceği, bu iptal ve ertelemelerden ise yaklaşık 200 bin yolcunun etkileneceği belirtildi.
Öte yandan, Münih ve Nürnberg havalimanlarındaki çalışanların greve katılmadığı ve seferlerin devam ettiği öğrenildi. - FRANKFURT
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