Frankfurt Türk Film Festivali Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Frankfurt Türk Film Festivali Başlıyor

16.05.2026 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 'Kültürlerin Ortak Dili: Sinema' mottosuyla düzenleniyor.

(İSTANBUL) - Bu yıl 26'ncı kez düzenlenecek Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, "Kültürlerin Ortak Dili: Sinema" mottosuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalin lansmanında onur ödülleri sahipleri, vefa ödülü ve yarışma finalistleri açıklandı.

Almanya'daki Türk sineması etkinliklerinden biri olan festival, yıllardır Türkiye sinemasını Avrupa'daki seyirciyle buluşturuyor. Taksim The Marmara'da gerçekleştirilen tanıtım toplantısında oyuncular, yönetmenler ve sinema emekçileri katıldı.  Menderes Samancılar, Ayten Uncuoğlu, Coşkun Göğen, Halil İbrahim Ceyhan ve çok sayıda sinema temsilcisi etkinlikte yer aldı.

Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen lansmanda festival programına ilişkin detaylar da paylaşıldı. Sıtkı, festivalin bu yılki mottosunun "Kültürlerin Ortak Dili: Sinema" olduğunu belirterek, yalnızca sinema salonlarında değil, farklı şehirler ve farklı mekanlarda gerçekleştirilecek etkinliklerle kültürlerarası bağları güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hüseyin Sıtkı, ayrıca festival kapsamında güncel ve evrensel meselelere odaklanan etkinliklerin de düzenleneceğini belirterek, "Savaş ve Ekonomik Krizin Sinemaya Etkileri" başlıklı etkinliklerin yanı sıra, DFF Frankfurt Film Müzesi iş birliğiyle yürütülen "Göçün Perspektifi" projesi kapsamında "Sinema Diliyle Göç" panellerinin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Festivalin bu yılki Onur Ödülleri, Vahide Perçin, Erdal Özyağcılar, Ayten Uncuoğlu, Tamer Yiğit, Sibel Kekilli ve Coşkun Göğen'e veriliyor. Almanya'daki açılış programına katılamayacak olan Ayten Uncuoğlu ile Coşkun Göğen'e ödülleri İstanbul'daki lansmanda takdim edildi. Usta sanatçılar ödüllerini Menderes Samancılar ve Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı'nın elinden aldı.

Festivalin Vefa Ödülü ise bu yıl genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Yılmaz Zafer adına verilecek. Ödül, Frankfurt'taki açılış gecesinde eşi Perihan Savaş'a takdim edilecek.

YARIŞMA FİNALİSTLERİ DE AÇIKLANDI

Festivalin yarışma finalistleri de açıklandı. Uzun metraj kategorisinde "Tavşan İmparatorluğu", "O da Bir Şey mi", "Gündüz Apollon Gece Athena", "Barselo", "Buradayım İyiyim", "Sahibinden Rahmet", "Gülizar", "Bildiğin Gibi Değil", "Aldığımız Nefes", "Perde" ve "Noir" finalist oldu. Belgesel kategorisinde ise "Berona", "Filos", "Kavak Ağacının Gölgesinde", "Roman Gibi", "Muzaffer", "YeniHan", "Biz Radyoyu Çok Sevdik", "Kitabın Rüyası", "Baletler Köyü", "Pirlerin Düğün", "Ali Amca" ve "Fısıldayan Duvarlar" yarışacak.

Festival, Frankfurt'un yanı sıra Offenbach, Wiesbaden, Rodgau ve Dietzenbach gibi birçok şehirde düzenlenecek gösterimlerle devam edecek.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Uluslararası, Etkinlikler, Kültür, Sinema, Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Frankfurt Türk Film Festivali Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
Zonguldak’ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi Zonguldak'ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi
Aston Villa Liverpool’u paramparça etti Aston Villa Liverpool'u paramparça etti
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
Sakarya’da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı Sakarya'da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı

01:42
Eurovision’da İsrail performansı sırasında Filistin bayrağı dalgalandı
Eurovision'da İsrail performansı sırasında Filistin bayrağı dalgalandı
23:45
Trump’tan “fırtına öncesi sessizlik“ paylaşımı
Trump’tan "fırtına öncesi sessizlik" paylaşımı
22:55
Cristiano Ronaldo’yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
Cristiano Ronaldo'yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
22:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo’nun konserini takip etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo'nun konserini takip etti
22:30
Fransa’yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti
Fransa'yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti
20:48
Şanlıurfa’da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
Şanlıurfa'da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 01:58:35. #7.12#
SON DAKİKA: Frankfurt Türk Film Festivali Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.