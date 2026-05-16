Frankfurt Türk Film Festivali Başlıyor

(İSTANBUL) - Bu yıl 26'ncı kez düzenlenecek Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, "Kültürlerin Ortak Dili: Sinema" mottosuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalin lansmanında onur ödülleri sahipleri, vefa ödülü ve yarışma finalistleri açıklandı.

Almanya'daki Türk sineması etkinliklerinden biri olan festival, yıllardır Türkiye sinemasını Avrupa'daki seyirciyle buluşturuyor. Taksim The Marmara'da gerçekleştirilen tanıtım toplantısında oyuncular, yönetmenler ve sinema emekçileri katıldı. Menderes Samancılar, Ayten Uncuoğlu, Coşkun Göğen, Halil İbrahim Ceyhan ve çok sayıda sinema temsilcisi etkinlikte yer aldı.

Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen lansmanda festival programına ilişkin detaylar da paylaşıldı. Sıtkı, festivalin bu yılki mottosunun "Kültürlerin Ortak Dili: Sinema" olduğunu belirterek, yalnızca sinema salonlarında değil, farklı şehirler ve farklı mekanlarda gerçekleştirilecek etkinliklerle kültürlerarası bağları güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hüseyin Sıtkı, ayrıca festival kapsamında güncel ve evrensel meselelere odaklanan etkinliklerin de düzenleneceğini belirterek, "Savaş ve Ekonomik Krizin Sinemaya Etkileri" başlıklı etkinliklerin yanı sıra, DFF Frankfurt Film Müzesi iş birliğiyle yürütülen "Göçün Perspektifi" projesi kapsamında "Sinema Diliyle Göç" panellerinin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Festivalin bu yılki Onur Ödülleri, Vahide Perçin, Erdal Özyağcılar, Ayten Uncuoğlu, Tamer Yiğit, Sibel Kekilli ve Coşkun Göğen'e veriliyor. Almanya'daki açılış programına katılamayacak olan Ayten Uncuoğlu ile Coşkun Göğen'e ödülleri İstanbul'daki lansmanda takdim edildi. Usta sanatçılar ödüllerini Menderes Samancılar ve Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı'nın elinden aldı.

Festivalin Vefa Ödülü ise bu yıl genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Yılmaz Zafer adına verilecek. Ödül, Frankfurt'taki açılış gecesinde eşi Perihan Savaş'a takdim edilecek.

YARIŞMA FİNALİSTLERİ DE AÇIKLANDI

Festivalin yarışma finalistleri de açıklandı. Uzun metraj kategorisinde "Tavşan İmparatorluğu", "O da Bir Şey mi", "Gündüz Apollon Gece Athena", "Barselo", "Buradayım İyiyim", "Sahibinden Rahmet", "Gülizar", "Bildiğin Gibi Değil", "Aldığımız Nefes", "Perde" ve "Noir" finalist oldu. Belgesel kategorisinde ise "Berona", "Filos", "Kavak Ağacının Gölgesinde", "Roman Gibi", "Muzaffer", "YeniHan", "Biz Radyoyu Çok Sevdik", "Kitabın Rüyası", "Baletler Köyü", "Pirlerin Düğün", "Ali Amca" ve "Fısıldayan Duvarlar" yarışacak.

Festival, Frankfurt'un yanı sıra Offenbach, Wiesbaden, Rodgau ve Dietzenbach gibi birçok şehirde düzenlenecek gösterimlerle devam edecek.