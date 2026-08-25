Fransa'nın güneyinde kasırga: 41 yaralı, yüzlerce ev hasarlı - Son Dakika
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Fransa'nın güneyinde kasırga: 41 yaralı, yüzlerce ev hasarlı

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Fransa'nın güneybatısındaki Pomas köyünü vuran kasırgada 41 kişi yaralandı, yüzlerce ev hasar gördü. Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, elektrik kesintileri ve ulaşım aksaklıkları yaşandı. Bölgede turuncu alarm verilirken, Vuelta bisiklet yarışının etabı iptal edildi.

Fransa'nın güneyini vuran kasırga sonucu 41 kişi yaralanırken, yüzlerce ev hasar gördü.

Fransa'nın güneybatısındaki Pomas köyünü kasırga vurdu. Olayda 41 kişi yaralanırken, yüzlerce ev hasar gördü. Evinin çökmesi sonucu yaralanan hamile bir kadın da dahil 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Pazartesi günü saatteki hızı 117 kilometreye ulaşan rüzgarın evlerin çatılarını uçurması ve yaklaşık 300 eve zarar vermesi üzerine olay yerine 120'den fazla acil durum görevlisi sevk edildi. Elektrik kesintileri ve ulaşım aksaklıklarının yaşandığı ülkenin güneybatısındaki geniş bölgeler için fırtına nedeniyle turuncu alarm verildi. Elverişsiz hava şartları nedeniyle 10 köydeki yaklaşık 2 bin 800 ev elektriksiz kaldı. Bordeaux, Marsilya, Nice, Toulouse ve Paris'in kuzeyindeki havalimanlarında uçuşlarda gecikmeler ve iptaller yaşanıyor.

Fransız Pireneler'de meydana gelen dolu fırtınası nedeniyle bisikletçilerin sığınak aramak zorunda kalması üzerine, bölgedeki Vuelta a Espana bisiklet yarışının üçüncü etabını iptal edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fransa'nın güneyinde kasırga: 41 yaralı, yüzlerce ev hasarlı - Son Dakika

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