Fransa\'da Muz Eseri Yendi!

Fransa'daki müzede bir ziyaretçi, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın duvara bantladığı 6.2 milyon dolar değerindeki "Comedian" adlı muz eserini yedi.



İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın bir duvara bantlanmış muzdan oluşan "Comedian" adlı sanat eseri, bir kez daha yendi. Fransa'nın doğusundaki Centre-Pompidou Metz modern ve çağdaş sanatlar müzesinden yapılan açıklamada, 12 Temmuz'da bir ziyaretçinin duvara bantlı halde duran 6.2 milyon dolar değerindeki muz eserini yediği belirtildi. Güvenlik ekibinin prosedürlere uygun olarak hızlı bir şekilde hareket ettiği, birkaç dakika sonra yerine yenisinin koyulduğu aktarıldı. Muzun İtalyan sanatçı Cattelan'ın talimatlarına göre düzenli olarak değiştirildiği, çabuk bozulan bir madde olduğu vurgulandı.



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