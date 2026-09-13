Fransa'da Suudi Arabistan'ın 6 milyar euroluk tema parkı projesine bölge sakinlerinden endişe - Son Dakika
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Fransa'da Suudi Arabistan'ın 6 milyar euroluk tema parkı projesine bölge sakinlerinden endişe

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Suudi Arabistan'ın Paris yakınlarındaki Cergy-Pontoise bölgesine yapmayı planladığı üç tema parkını kapsayan yaklaşık 6 milyar euroluk proje, 22 bin kişilik istihdam beklentisiyle öne çıkıyor. Proje, bölge sakinlerinde çevre, ulaşım ve konut endişelerine yol açarken, anlaşmanın ayrıntıları ve takvimi henüz netlik kazanmadı.

Suudi Arabistan tarafından Fransa'nın başkenti Paris'in yakınlarındaki Cergy-Pontoise bölgesine yapılması planlanan ve üç büyük tema parkını kapsayan yaklaşık 6 milyar euroluk proje, 22 bin kişilik istihdam beklentisiyle öne çıkarken; çevre, ulaşım ve konut endişelerini de beraberinde getirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeybatısında yer alan Cergy-Pontoise, yıllar önce kapanan bir eğlence parkının ardından yeniden büyük bir tema parkı projesiyle gündeme geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 24 Ağustos'ta gerçekleştirdiği görüşmede, mutabakat zaptının imzalandığı yaklaşık 6 milyar euroluk proje, 22 bin kişilik istihdam beklentisiyle öne çıkıyor. Macron'un projeyi "olağanüstü" olarak nitelendirmesine rağmen, anlaşmanın ayrıntıları ve projenin hayata geçirilmesine ilişkin takvim henüz netlik kazanmadı. Projeyi hayata geçirmesi planlanan Suudi Arabistan merkezli Qiddiya Yatırım Şirketi'nin henüz ilgili lisansa sahip olmadığı ve projenin resmi takviminin açıklanmadığı belirtiliyor.

Fransa'nın başkenti Paris'in yakınlarındaki Cergy-Pontoise bölgesine yapılması planlanan ve üç büyük tema parkını kapsayan projede parklardan birinin manga dünyasına ayrılacağı, özellikle de Dragon Ball evrenini konu alan bir parkın gündemde olduğu belirtiliyor.

Bölge sakinleri endişeli

Tema parklarının inşa edilmesi planlanan alan, meşe, kayın ve dişbudak ağaçlarının bulunduğu geniş bir ormanlık alanı ve Cergy-Pontoise'da 1987-1991 yılları arasında faaliyet gösteren eski Mirapolis eğlence parkının arazisini de kapsıyor. Uzun yıllardır bölgede yaşayan aileler, onlarca karavana ev sahipliği yapan arazinin mevcut kullanımının projenin hayata geçirilmesiyle sona ermesinden endişe ediyor. Proje, mevcut yaşam alanlarının geleceğinin yanı sıra ulaşım, konut ve çevre üzerindeki muhtemel etkileri nedeniyle de tartışmalara yol açıyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen bölge sakini projeye ilişkin değerlendirmesinde, "Suudi Arabistan buraya 6 milyar euro harcayacakmış. Herhalde bizi de unutmazlar. Biz 30 yılı aşkın süredir burada yaşıyoruz. Bundan haberdar olduklarını düşünüyoruz" dedi.

Tema parkları ne zaman açılacak

Cergy-Pontoise kentsel topluluğunun Başkanı ve Cergy Belediye Başkanı Jean-Paul Jeandon, projenin tamamlanması için 8 ila 10 yıllık bir sürenin makul bir tahmin olabileceğini ifade etti. Daha önce yapılan açıklamalarda ise üç büyük tema parkının yaklaşık 6 yıl içerisinde açılmasının hedeflendiği belirtilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fransa'da Suudi Arabistan'ın 6 milyar euroluk tema parkı projesine bölge sakinlerinden endişe - Son Dakika

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