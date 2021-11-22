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Fransa'daki gurbetçi Emirdağlı kadınlar engellilere 'Umut' oldu - Son Dakika

Fransa'daki gurbetçi Emirdağlı kadınlar engellilere 'Umut' oldu

22.11.2021 14:49
Fransa'daki gurbetçi Emirdağlı kadınlar engellilere 'Umut' oldu

İl Genel Meclisi'nin Afyonkarahisar'da ve ülkenin diğer illerinde yaşayan engellilere akülü araç dağıttığını internette gören Fransa'daki Emirdağ kökenli kadınlar kendi aralarında toplandıkları parayı İGM'ye bağışlayarak engelli bireylere 'umut' oldu.

İl Genel Meclisi'nin Afyonkarahisar'da ve ülkenin diğer illerinde yaşayan engellilere akülü araç dağıttığını internette gören Fransa'daki Emirdağ kökenli kadınlar kendi aralarında toplandıkları parayı İGM'ye bağışlayarak engelli bireylere 'umut' oldu.

Fransa'nın Strazburg Obernai bölgesinde yaşayan Sultan Çiğli'nin liderliğinde Satı Özbel, Aynur Güzle, Hatice Demir, Hatice Yücel, Kıymet Elma, Hanım Güzle, Meral Ecel, Nimet Akçay, İrfaniye Apal ve Gülizar Bektaş isimli kadınlar kendi aralarında panayır düzenleyerek 6 bin 300 euro topladılar. Kadınlar bu parayı İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban'a engelli vatandaşlar için akülü araç alınarak dağıtılması amacıyla teslim etti.

İGM Başkanı Burhanettin Çoban da toplanan 6 bin 300 euro'yu teslim aldığını, başka söz veren bağışçıların da olduğunu söyledi. Çoban, toplanan paralar 30 bin euro'ya ulaştığında bir tır 80-85 adet aralığında akülü aracın Hollanda'dan getirilerek ihtiyacı olan engelli bireylere dağıtılacağını söyleyerek, Sultan Çiğli önderliğinde Obernai şehrinde yaşayan Emirdağ'lı kadınlara teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Fransa'daki gurbetçi Emirdağlı kadınlar engellilere 'Umut' oldu
Fransa'daki gurbetçi Emirdağlı kadınlar engellilere 'Umut' oldu

Karahisar, Tragger, Engelli, Fransa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fransa'daki gurbetçi Emirdağlı kadınlar engellilere 'Umut' oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'daki gurbetçi Emirdağlı kadınlar engellilere 'Umut' oldu - Son Dakika
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