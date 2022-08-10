Fransa'da nehirde mahsur kalan balinaya ötenazi - Son Dakika
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Fransa'da nehirde mahsur kalan balinaya ötenazi

10.08.2022 14:17
Fransa'da nehirde mahsur kalan balinaya ötenazi

Fransa'daki Seine Nehri'nde 2 Ağustos'ta mahsur kaldığı tespit edilen ve yaklaşık 80 kişinin katıldığı zorlu operasyonun ardından bu sabah sudan çıkarılan beyaz balina, tedavi edilmek üzere tuzlu su havuzuna götürüldüğü esnada solunum yollarında meydana gelen komplikasyonlar nedeniyle...

Fransa'daki Seine Nehri'nde 2 Ağustos'ta mahsur kaldığı tespit edilen ve yaklaşık 80 kişinin katıldığı zorlu operasyonun ardından bu sabah sudan çıkarılan beyaz balina, tedavi edilmek üzere tuzlu su havuzuna götürüldüğü esnada solunum yollarında meydana gelen komplikasyonlar nedeniyle ötenazi yapılarak uyutuldu.

Fransa'nın en uzun ikinci nehri olan Seine Nehri'nden sabah saatlerinde çıkarılan beyaz balinadan kötü haber geldi. Geçtiğimiz Salı günü doğal yaşam alanından uzakta nehirde mahsur kaldığı tespit edilen ve 6 Ağustos'ta güvenli bölgeye çekilen beyaz balina, dalgıç ve polis ekibi de dahil olmak üzere yaklaşık 80 kişinin katıldığı 6 saatlik operasyonla sudan çıkarılmasının ardından tedavi edilmek üzere tuzlu su havuzuna götürüldüğü esnada solunum yollarında meydana gelen komplikasyonlar nedeniyle ötenazi yapılarak uyutuldu. Veteriner hekim Ollivet Courtois tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Beyaz balina için benzeri görülmemiş bir kurtarma operasyonu gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, deniz memelisinin ölümünü duyurmaktan dolayı üzgünüz" ifadeleri kullanıldı.

Yemek yemeyi reddetmişti

Normandiya'nın Saint-Pierre-La-Garenne bölgesindeki operasyonu halk da nehir kıyısında toplanarak izlemişti. Kurtarma ekipleri, iştahını açabilmek ve Manş Denizi'ne doğru dönüşe geçebilmesi için balinaya dondurulmuş ringa balığı ve alabalık yedirmeye çalışmış ancak balina yemeyi reddetmişti. Ekipler, balinanın ılık ve tuzlu olmayan nehir suyunda daha fazla kalamayacağını ifade etmişti. Deniz koruma kuruluşu Sea Shepherd Fransa'nın lideri Lamya Essemlali, "Balinayı tuzlu su havuzuna taşımak, onu daha iyi izlememize ve tedavi etmemize izin verecek" demişti.

Fransız uzmanlar, 4 metre uzunluğunda ve 800 kilogram ağırlığındaki balinanın henüz tespit edilemeyen bir hastalığı olabileceğini ancak türün son derece dayanıklı olduğunu belirtti. - PARİS

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Fransa'da nehirde mahsur kalan beyaz balina 6 saatlik operasyonla sudan çıkarıldı Fransa'da nehirde mahsur kalan beyaz balina 6 saatlik operasyonla sudan çıkarıldı
Kaynak: İHA

Fransa, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fransa'da nehirde mahsur kalan balinaya ötenazi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da nehirde mahsur kalan balinaya ötenazi - Son Dakika
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