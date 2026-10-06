Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Emre Fidel Berber, Bodrum'da toprağa verildi - Son Dakika
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Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Emre Fidel Berber, Bodrum'da toprağa verildi

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Fransa\'nın Muğla Fahri Konsolosu Emre Fidel Berber, Bodrum\'da toprağa verildi
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın kuzeni ve Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Emre Fidel Berber, 54 yaşında hayatını kaybetti. Berber için Ortakent Köyiçi Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Ahmet Aras ve Dursun Özbek de katıldı.

Haber: Fatih BOZOĞLU

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın hayatını kaybeden kuzeni, Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu ve eski Galatasaraylılar Derneği Başkanı Emre Fidel Berber, Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

54 yaşında dün hayatını kaybeden Emre Fidel Berber için bugün Ortakent Köyiçi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, 27. Dönem CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç, YENİ Parti Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın ile Galatasaray camiasından isimlerin yanı sıra çok sayıda seveni katıldı. Berber, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

7 Ekim 1971'de İzmir'de dünyaya gelen Emre Fidel Berber, Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Turizm sektöründe başlayan kariyerinin ardından 1992 yılında B-B Tekstil'i kurarak uluslararası alanda faaliyet gösterdi.

Berber, 2019-2025 yılları arasında Galatasaraylılar Derneği Başkanlığı görevini yürüttü. Aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyesiydi. 2024 yılında ise Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu olarak görevlendirildi.

Sürekli basın kartı sahibi olan Berber, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi evrensel insan hakları konularını savunan Yanındayız Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak yer alıyordu. Gazeteci Mehmet Emin Berber'in oğlu olan Emre Fidel Berber, Bodrum ile güçlü bağlarıyla tanınıyordu.

Evli ve bir kız çocuğu babası olan Berber, Ortakent Köy içi camiinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: ANKA
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