Fransız gelin, Artvin'deki köyde tatil yapıyor - Son Dakika
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Fransız gelin, Artvin'deki köyde tatil yapıyor

Fransız gelin, Artvin\'deki köyde tatil yapıyor

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Avcılar Köyü, her yaz Fransa'dan gelen özel bir misafiri ağırlıyor. Fransız gelin Asiye Alexia Albayrak, köyde kültürel deneyim yaşarken köy işlerine de yardımcı oluyor.

23.08.2024 09:52
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Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı 2 bin 50 rakımlı Avcılar (Kahnes) Köyü, 12 yıldır her yaz tatilinde Fransa'dan gelen özel bir misafirini ağırlıyor. 4 çocuk annesi Fransız gelin Asiye Alexia Albayrak (34), eşi Cemal Albayrak (44) ile birlikte köyde hem kültürel bir deneyim yaşıyor hem de köy işlerine yardımcı oluyor.

Fransa'dan Artvin'e uzanan yolculuk

17 yıl önce Türkiye'den Fransa'ya iş için giden Cemal Albayrak, inşaat sektöründe kendi işini kurdu. Fransa'da yaşadığı mahallede tanıştığı Alexia ile evlenmeye karar verdi ve Alexia, müslüman olarak adını Asiye olarak değiştirdi. Düğün sonrası balayını geçirmek üzere Cemal Albayrak, eşiyle birlikte 4 bin kilometre yol kat ederek Yusufeli Avcılar Köyü'ne geldi. Bu ilk ziyaret, Asiye Alexia'nın köy yaşamına olan ilgisini artırdı.

Asiye Alexia, kayınpederi Hikmet Albayrak ve kayınvalidesi Mava Albayrak ile tanıştığında, onların sıcak karşılamasıyla köy yaşamına hızla uyum sağladı. Her yaz köyde geçirdiği zaman boyunca tarlada ot toplama, tırpanla ot biçme, inek sağma ve tandırda ekmek pişirme gibi işleri öğrenen Asiye, köy halkıyla olan iletişimini eşi Cemal'in yardımıyla sürdürüyor. Türkçe bilmemesi zaman zaman zorluklar yaşamasına neden olsa da Asiye, kayınpederiyle işaret diliyle anlaşmayı başarıyor.

Aile ve köy hasreti

Fransa'nın Epinal şehrinden özel araçlarıyla köye gelirken büyük bir heyecan ve mutluluk duyduklarını ifade eden Albayrak çifti, uzun bir yolculuğun ardından köyde geçirdikleri zamanın değerini çok iyi biliyor. Yolun zorluklarına rağmen, anne, baba ve memleket hasreti nedeniyle yaz tatillerini köyde geçirmeye devam edeceklerini belirtiyorlar.

Cemal Albayrak, eşinin köy yaşamına uyum sürecini anlatarak "Eşim Fransız ve 12 yıldır evliyiz. Her yaz Artvin'deki köyümüze geliyoruz. Burada anne ve babaya yardım ediyor, köy işlerinde çalışıyoruz. Çocuklar da köyde kültürü öğreniyor ve biz onlara sevgi ve saygıyı aşılıyoruz. Yaklaşık 4.000 km yol kat ederek buraya gelmek zor, özellikle de küçük çocuklarla. Ancak memleket ve aile hasreti bizi her yıl buraya çekiyor. Türkiye'ye geldiğimizde, eşimin en çok zorlandığı şey dil. Türkçe bilmediği için hep yanındayım. Yine de köy işlerini severek yapıyor; tarlada çalışıyor, köy ekmeği yapıyor, inek sağıyor ve ev işlerinde annem ve babama yardımcı oluyor. Böylece birlikte güzel vakit geçiriyoruz" dedi.

Asiye Alexia Albayrak ise yaptığı açıklamada "Benim 4 çocuğum var. Eşimi çok seviyorum ve Avcılar Köyü'ne gelmeyi çok seviyorum. Burada olmak, anne ve babamı görmek beni çok mutlu ediyor. Fransa'da yaşayan kardeşlerime ve babama buradan selam gönderiyorum. Türkiye'ye gelen ve dönen tüm gurbetçilere kolaylıklar diliyorum. Yol çok uzun ve zor, Allah hepsine yardım etsin" diye konuştu. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fransız gelin, Artvin'deki köyde tatil yapıyor - Son Dakika

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