Fransız Koşucu Adana\'ya Ulaştı

Depremzedelere destek için 88 gün önce yola çıkan Fransız koşucu Claude Cazes, Adana'ya ulaştı. Taşköprü üzerinde koşucuyu Adanalılar kebapla karşıladı. Cazes, "Dünyadaki tüm insanlar Türk olsunlar. Tüm dünyanın buradaki kardeşliği görmesini istiyorum" dedi.

Fransa'nın Beziers şehrinde yaşayan ve Perpignan'daki Türk Kültür Derneği önünden yola çıkan Fransız koşucu Claude Cazes (41), Adana'da düzenlenecek olan maratona katılmak için 88 gün önce yola çıktı.

Koşarak İtalya, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan ve Yunanistan'ı geçen Cazes, Konya'nın Karapınar ilçesine ulaştı. Günde yaklaşık 42 kilometre koşan Fransız koşucu bugün saat 13.30'da 16 asırlık Adana'da tarihi Taşköprü'ye ulaştı.

Kebapla karşılandı

Fransız koşucu Claude Cazes'i Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve vatandaşlar karşıladı. Bu sırada bir vatandaş Cazes'e Adana kebap ikram etti.

"Başka projelerim de var"

Burada gazetecilere konuşan Fransız koşucu Claude Cazes, "Beni günlerce takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kolay değildi ama koşmamın asıl nedenini biliyorum. Bu süreç derneklere güç ve destek verecek. Aynı zamanda depremden etkilenen ailelere de destek verecek. Çünkü bu son projem değil. Bu süreç her gün depremden etkilenen ailelere destek verecek ve depremden etkilenen insanlara yardım etmeyen derneklere de güç verecek. Koşmamın başlangıcından beri aklımda başka bir projem daha var. Şubat ayında depremin 1. yılı için başka bir proje düzenleyeceğim" dedi.

"Herkesin 1 euro vermesi gerekiyor"

Adana'nın kendisine büyük bir destek vereceğini belirten Cazes, "Dünyadaki tüm insanlar Türk olsunlar. Herkesin 1 euro vermesi gerekiyor. Depremzedelerin tekrardan eskisi gibi olmasını istiyorum ve bunu umut ediyorum. Tüm dünyanın buradaki kardeşliği görmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

"Çok kutsal ve duygusal bir davranış"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Claude Cazes'in fahri Adanalı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yürekten kutluyorum. Depremden zarar görmüş insanlara yardım için 3 bin 600 kilometre koşmayı göze alan sporcumuza teşekkür ederiz. Çok değerli ve çok önemli, çok kutsal ve duygusal bir davranış. Aynı zamanda bu koşuyu dünyanın en güzel şehri Adana'mızda sonlandırması bizim için çok anlamlı. Artık o da bir Adanalı." - ADANA