"Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi Kütahya'ya değer katacak" - Son Dakika
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"Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi Kütahya'ya değer katacak"

24.04.2022 13:04
"Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi Kütahya'ya değer katacak"

Kütahya merkeze bağlı Sofça köyünde faaliyete geçmeye hazırlanan Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi'nde çevre düzenlemesi başladı.

Kütahya merkeze bağlı Sofça köyünde faaliyete geçmeye hazırlanan Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi'nde çevre düzenlemesi başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ali Çelik, tanıtım merkezinin tarih ve doğayla iç içe konumu, baraj gölü manzarasıyla vatandaşların uğrak yeri olacağını kaydetti.

Kütahya'nın yöresel lezzetleri, geleneksel el sanatları, çini atölyeleri, dinlenme alanları ile çocuklar için oyun alanının da yapıldığı merkezin Kütahya'ya değer katacağını dile getiren Vali Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Ali Çelik, daha sonra tarihi Germiyan Sokağı'nda hizmet veren Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret ederek Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi'nde sergilenecek ve satışı yapılacak el emeği göz nuru eserleri inceledi.

Usta öğreticiler tarafından hazırlanan Frig desenli çini ve seramiklerden tablolara, iğne oyasından kıyafetlere dek birçok el emeği ürünü inceleyen Vali Çelik, yetkililerden bilgi aldı. - KÜTAHYA

Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi Kütahya'ya değer katacak
Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi Kütahya'ya değer katacak
Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi Kütahya'ya değer katacak
Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi Kütahya'ya değer katacak
Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi Kütahya'ya değer katacak
Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi Kütahya'ya değer katacak
Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi Kütahya'ya değer katacak

YORUMLAR
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Kütahya, oyunlar, Baraj, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi Kütahya'ya değer katacak' - Son Dakika


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