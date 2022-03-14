Friglere ait desenleri sanatla buluşturdular - Son Dakika
Üye Girişi

Friglere ait desenleri sanatla buluşturdular

14.03.2022 10:55

Friglere ait desenleri sanatla buluşturdularKÜTAHYA Anadolu'nun en eski medeniyetlerinden olan Friglerin Kütahya ve çevresinde bıraktığı mirası yerinde inceleyen zanaatkarlar, Friglerin mirasını sanat ile buluşturdu.

Friglere ait desenleri sanatla buluşturdular

KÜTAHYA Anadolu'nun en eski medeniyetlerinden olan Friglerin Kütahya ve çevresinde bıraktığı mirası yerinde inceleyen zanaatkarlar, Friglerin mirasını sanat ile buluşturdu.

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü çalışanları, Anadolu'nun en eski medeniyetlerinden olan Friglerin Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar ve çevresinde bıraktığı mirası yerinde inceleyerek Friglere ait desenleri ve Frig mirasını sanat ile bir araya getirdi. Çalışmalar sonucunda kayıt altına alınan binlerce yıllık desenler, 60 kişilik bir ekiple gelecek nesillere aktarmak için günlük yaşamda kullanılan ürünlere aktardılar.

Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi'nde ürünlerini sergileyerek, Frig mirasını ve kültürünü yaşatmayı amaçladıklarını ifade eden Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli, "Olgunlaşma Enstitüsü olarak, Kütahya'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi'nde valilik projesi olarak paydaş olarak yerimizi almış bulunmaktayız. Bu kapsamda kurumumuzda çini, el sanatları, giyim, nakış, yiyecek-içecek hizmetleri alanlarında çalışmalarımız devam etmektedir. Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi'ndeki çalışmalarımız ile ilgili ürünler ortaya koyuyoruz. Biz bu çalışmalarımız ile ilgili Frig Vadisi'ne giderek bizzat yerinde motifler olsun, Frig kültürü olsun araştırmalarımızı yaptık, arşivledik ve bunlardan yola çıkarak kurumumuzda çalışmalarımızı yapıyoruz. Frig kültürünü yaşatarak gelecek nesillere aktarmak ve bu binlerce yıllık kültürü sürdürmektir amacımız. El sanatlarından deri ve keçe çalışmalarımızı var. Bunları yanı sıra karşılama merkezinin İstanbul- Antalya karayolu üzerinde bulunmasından dolayı yoldan turistlere Kütahya kültürünü hem tanıtmak hem de onların ihtiyaçları içinde ayrıca bir çalışmamız oldu. Çocuklarımız için yastıklar, plaj kıyafetleri gibi kendilerine ihtiyacı olabilecek frig kültürünü yaşatacak o eserleri yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız araştırmalar sonucunda geyikler, boğalar, güneş, aslan, frig askeri frig kültüründe olan motifler. Biz bunları arşivledik ve 60 kişilik bir ekip ile bu desenleri ürünlerimizin üzerinde bunları kullanarak Frig kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Friglere ait desenleri sanatla buluşturdular
Friglere ait desenleri sanatla buluşturdular
Friglere ait desenleri sanatla buluşturdular

YORUMLAR
500
Eskişehir'de öğrencileri taşıyan minibüsle kamyon çarpıştı, 16 kişi yaralandı Eskişehir'de öğrencileri taşıyan minibüsle kamyon çarpıştı, 16 kişi yaralandı Son dakika haber... Denizlili öğretmen ve öğrencileri taşıyan minibüs, Eskişehir'de kaza yaptı; 16 yaralı Son dakika haber... Denizlili öğretmen ve öğrencileri taşıyan minibüs, Eskişehir'de kaza yaptı; 16 yaralı

Eskişehir, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Friglere ait desenleri sanatla buluşturdular - Son Dakika


Son Dakika
10:49 İstanbul'da yaşanan kar fırtınası barajları doldurdu!
10:45 Temelini Erdoğan atmıştı! Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi, deneme uçuşları başlıyor
10:43 Muş'ta evlerinden tünel kazarak çıkıyorlar! Yoğun kar yağışı 2 metreyi aştı
10:39 Mahsun Kırmızıgül'ün yasak aşk yaşadığı iddiası! Fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştılar
10:19 Yıllar sonra gelen intikam: Çocukken cinsel istismarına uğradığı kişiyi öldürdü!
10:09 Almanya'nın iki yüzlülüğü! Karabağ'da "Katil" dedikleri Türk SİHA'ları, Ukrayna'da "Umudun silahı" oldu
10:08 Ukrayna Müftüsü Şeyh Said İsmailov, orduya katıldı: Kiev'i savunuyor!
10:05 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz arasında büyük bir tartışma yaşandı
10:04 Adı Sevgi dizisi son bölümde neler oldu? Elif, Zeynep'i himayesine alıyor
09:50 Teşkilat dizisi dün akşam izleyiciyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 11:05:51. #1.13#
SON DAKİKA: Friglere ait desenleri sanatla buluşturdular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement