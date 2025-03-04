Futbol Maçında Kavga: Hiçbir Taraf Şikayetçi Olmadı - Son Dakika
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Yerel

Futbol Maçında Kavga: Hiçbir Taraf Şikayetçi Olmadı

Afyonkarahisar'da U14 yarı finalinde teknik heyet ve taraftarlar kavga etti, taraflar şikayetçi olmadı.

04.03.2025 17:04
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Futbol maçındaki kavgada taraflar bir birinden şikayetçi olmadı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da oynanan U14 yarı final müsabakasında futbolcuların, teknik heyetler ve taraftarlar birbirine girdiğine olayla ilgili tarafların bir birinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

U14 yarı finalinde Safa Gençlik Spor ile Anadolu Gücü karşı karşıya geldi. Müsabaka 9 kişi kalınmasına rağmen Safa Gençlik Spor'un 2-1 galibiyeti ile son buldu. Safa Gençlik Spor'un finale yükseldiği maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla ortalık karıştı. Bitiş düdüğü ile birlikte önce futbolcular tekmeli yumruklu kavgaya tutuşurken, ardından sahaya giren taraftarlar ve teknik heyet de kavgaya dahil oldu. Çok sayıda kişinin darp sonucu yaralandığı olaylar polisin araya girmesiyle son buldu.

Olayın ardından tarafların bir birlerinden şikayetçi olmadıkları ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Futbol Maçında Kavga: Hiçbir Taraf Şikayetçi Olmadı - Son Dakika

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