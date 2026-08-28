GAGİAD'dan Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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GAGİAD'dan Zafer Bayramı Mesajı

GAGİAD\'dan Zafer Bayramı Mesajı
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Yunus Kara, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine vurgu yaparak kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kara, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kara, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayımladı. Kara, mesajında, "30 Ağustos 1922'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer; milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azmin, cesaretin ve fedakarlığın en güçlü simgelerinden biri olmuştur. Aziz milletimiz, vatanına ve geleceğine kararlılıkla sahip çıkarak birlik ve beraberlik ruhuyla aşamayacağı hiçbir engel bulunmadığını tüm dünyaya göstermiştir. 30 Ağustos, yalnızca askeri bir zaferin değil; bağımsızlığa, milli egemenliğe ve özgür bir geleceğe duyulan sarsılmaz inancın da sembolüdür. Bizlere düşen görev, bu büyük zaferin ruhunu yaşatmak, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmak ve ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak için aynı azim ve sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel GAGİAD'dan Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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