Galataport'a aynı anda yanaşan 3 kruvaziyer Boğaz siluetinde havadan görüntülendi - Son Dakika
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Galataport'a aynı anda yanaşan 3 kruvaziyer Boğaz siluetinde havadan görüntülendi

Galataport\'a aynı anda yanaşan 3 kruvaziyer Boğaz siluetinde havadan görüntülendi
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İstanbul'da Galataport'a aynı anda yanaşan 3 kruvaziyer gemisi dikkat çekti. Gemilerden karaya çıkan turistlerin gün boyu şehri gezmesinin ardından rotadaki bir sonraki limana hareket edeceği belirtildi.

İstanbul'da Galataport'a aynı anda yanaşan 3 kruvaziyer gemisi dikkat çekti. Boğaz siluetine eşlik eden gemilerin limandaki yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'a demirleyen 3 kruvaziyer gemisi, Boğaz ve tarihi yarımada manzarasında havadan görüntülendi. Galataport Limanı'na yanaşan gemiler arasında; 3 bin 300 yolcu kapasiteli MSC Fantasia, 2 bin 100 yolcu kapasiteli Celebrity Infinity ve Norwegian Cruise Line (NCL) filosuna ait dev yolcu gemisi yer aldı. Çekilen görüntülerde İstanbul Boğazı, tarihi yarımada ve Galata Kulesi ile gemilerin oluşturduğu manzara aynı karede yer aldı. Kent siluetine eşlik eden gemilerden karaya çıkan turistlerin gün boyu şehri gezmesinin ardından, rotadaki bir sonraki limana doğru hareket edeceği belirtildi. Deniz turizminde sezon yoğunluğunun sürdüğü İstanbul'da, gün boyunca limanda kalan dev gemiler kenti ziyaret eden turistlerin yanı sıra vatandaşların da ilgi odağı oldu.

Kaynak: İHA

İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Galataport'a aynı anda yanaşan 3 kruvaziyer Boğaz siluetinde havadan görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galataport'a aynı anda yanaşan 3 kruvaziyer Boğaz siluetinde havadan görüntülendi - Son Dakika
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