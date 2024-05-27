Galatasaray'ın 24. şampiyonluğu Denizli'de coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Yerel

Galatasaray'ın 24. şampiyonluğu Denizli'de coşkuyla kutlandı

Galatasaray'ın Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 24. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Denizli'de taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Galatasaray taraftarları, Denizli'de şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Çınar Meydanı ve Pamukkale Üniversitesi Kampüsü'nde yapılan kutlamalarda taraftarlar araç konvoylarıyla şehir turu attı, şampiyonluk şarkıları söyledi ve meşaleler yaktı.

27.05.2024 21:10
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- Galatasaray'ın 24. şampiyonluğu Denizli'de coşkuyla kutlandı

DENİZLİ - Galatasaray'ın Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 24. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Denizli'de taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 yenerek 24. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray taraftarları, tüm yurt genelinde ve yurt dışında olduğu gibi Denizli'de de şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Maçın bitiş düdüğünün ardından başlayan kutlamaların Denizli'deki adresleri Çınar Meydanı ve Pamukkale Üniversitesi Kampüsü oldu. Şampiyonluğu doyasıya kutlayan sarı-kırmızılı taraftarlar ellerinde bayraklar ve araç konvoylarıyla şehir turu attı. Burada şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlarından bazıları çocuklarını bu coşkuya ortak etti. Meşaleler yakıp, Galatasaray marşları söyleyen taraftarlar, şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Galatasaray'ın 24. şampiyonluğu Denizli'de coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın 24. şampiyonluğu Denizli'de coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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