Galatasaray'ın Şampiyonluğu Van'da Coşkuyla Kutlandı

Haber: İshak KARA

(VAN) - Galatasaray'ın 25'inci kez şampiyonluğunu ilan etmesini ardından Van'da Kürtçe müzikler eşliğinde halay çekilerek kutlama yapıldı.

Galatasaray'ın şampiyonluğu Van ve ilçelerinde büyük coşkuyla kutlandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara çıktı. Şampiyonluk kutlaması yapan sarı-kırmızılı taraftarlar araçlarıyla caddelerde konvoy halinde tur attı, meşale yaktı, yöresel Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

Van Kent Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Maraş caddelerinde uzun araç konvoyları, meşaleler ve marşlar eşliğinde şampiyonluk kutlamaları gece geç saatlere kadar sürdü. Özellikle Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan taraftarlar, Galatasaray flamalarıyla zaferi kutladı.