Galatasaray Şampiyonluk Kutlamaları Sonrası Florya'da Çöp Yığınları Oluştu - Son Dakika
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Galatasaray Şampiyonluk Kutlamaları Sonrası Florya'da Çöp Yığınları Oluştu

Galatasaray Şampiyonluk Kutlamaları Sonrası Florya\'da Çöp Yığınları Oluştu

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu kutlamak için Florya'da toplanan binlerce taraftarın ardından çevrede oluşan çöp yığınları semt sakinlerini isyan ettirdi.

27.05.2024 12:34  Güncelleme: 12:37
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Florya'da Metin Oktay Tesisleri çevresinde gece boyu süren Galatasaray şampiyonluk kutlamalarından geriye çöp yığınları kaldı. Semt sakinleri, sabah oluşan manzara karşısında isyan etti.

Galatasaray dün akşam oynadığı Konyaspor maçının ardından Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından binlerce taraftar şampiyonluğu kutlamak ve takımı karşılamak için Florya'da bulunan Metin Oktay Tesisleri'ne akın etti. Gece geç saatlere kadar süren kutlamalardan geriye ise çöp yığınları kaldı.

Taraftarlar tarafından etrafa atılan çöpler ve şişeler nedeniyle sokaklarda yürümek neredeyse imkansız hale geldi. Atılan çöplerden en çok zararı ise tesisin hemen karşısında bulunan bir çocuk parkı gördü. Çocukların oynadığı park atılan alkol şişeleri ve çöpler nedeniyle kullanılmaz hale geldi. Oluşan bu kötü manzara karşısında tesis yakınlarında oturan mahalle sakinleri isyan etti. Bakırköy Belediyesi ekipleri de çöpleri toplamakta yetersiz kaldı.

Gece boyunca sokakta bulunan taraftarların sokağın her noktasına çöp attığını belirten Nermin Yazıcı, "Kendilerini şampiyon oldukları için kutluyorum. Ama taraftarlar daha nizami bir şekilde tutulabilirdi. Belki de kulüp yönetimi güvenliklerini kullanabilirdi. Buraya belediye de yeterli gelmeyebilir. Dün gece burada her yer duman kaplıydı. Sabaha kadar müzik sesleri bunlar da rahatsız ediciydi. Hasta var, çocuk var onlar da rahatsız oldu. Bence Galatasaray kulübü kendisi sorumluluğu üzerine alarak burayı bir hale yola koysaydı taraflı tarafsız puan toplayabilirdi. Berbat durumda ben bahçede bulunan çöpleri attım. Buranın böyle olması gerekmiyordu, yakıştıramadım" diye konuştu.

"Çöp kutusunun yanında çöpü yere atıyor"

Taraftarların dün sabah saatlerinden itibaren tesis çevresinde toplandığını belirten İbrahim Alaplı, "Dün sabahtan itibaren kutlamalar başladı. Herkesin eğlenmeye hakkı var ama her taraf çöp oldu. Çok berbat bir şekilde. Burada oturan apartman sakinleri bu işten çok muzdarip. Tabi ki herkes eğlenebilir. Ama adam çöpün yanında çöpünü oraya değil de yere atıyor. Çok kötü durumda 4 saatten bu yana temizlemeye çalışıyor burada arkadaşlar. Belki bir önlem alınabilirdi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Galatasaray Şampiyonluk Kutlamaları Sonrası Florya'da Çöp Yığınları Oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Şampiyonluk Kutlamaları Sonrası Florya'da Çöp Yığınları Oluştu - Son Dakika
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