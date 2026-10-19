Galericiler başkanı Atabey, su tekerlek hizasını aşan sel hasarlı aracı almayın dedi - Son Dakika
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Galericiler başkanı Atabey, su tekerlek hizasını aşan sel hasarlı aracı almayın dedi

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Galericiler başkanı Atabey, su tekerlek hizasını aşan sel hasarlı aracı almayın dedi
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Oto galericiler başkanı Bilal Atabey, sel hasarlı araçlarda su tekerlek hizasını aşarsa alınmaması uyarısında bulundu. Atabey, suyun motor ve elektronik aksama ulaşması halinde ileride ciddi masraf çıkabileceğini, trafik sigortasının sel hasarını karşılamadığını söyledi.

Anadolu Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Atabey, sel hasarına maruz kalan araçların satın alınmasında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin uyarılarda bulunarak, su seviyesinin tekerlek hizasını aşması durumunda araçların ciddi risk taşıyabileceğini söyledi.

Son günlerde Türkiye'nin bazı bölgelerinde meydana gelen aşırı yağışlar sele neden oldu. Birçok şehirde sel nedeniyle hasarlar oluşurken, birçok araç da su altında kaldı. Sel hasarlı araçların durumunun, suyun araçta ulaştığı seviyeye göre değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bilal Atabey; "Selin nereye kadar yükseldiği önemli. Su tekerlek seviyesinde kaldıysa araç hafif sel hasarlı olarak değerlendirilebilir. Ancak su seviyesi motor gövdesini aşmış, elektronik beyinlere, şanzımana ve motorun mekanik parçalarına ulaşmışsa ağır hasar meydana gelebilir. Bu bölgelerde korozyon oluşması, aracın ilerleyen dönemde ciddi arızalar vermesine neden olabilir" dedi.

"İlerleyen dönemde ciddi masraflar çıkabilir"

Hafif sel hasarı bulunan araçların durumlarının dikkatli şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Atabey, suyun motorun yatak bölgesine ulaşması halinde motor arızalarının ortaya çıkabileceğini kaydetti. Elektronik sistemlere giren suyun da zamanla nemlenme ve korozyona yol açarak arızalara neden olabileceğini belirten Atabey, "Su seviyesinin tekerlek hizasını aşması durumunda vatandaşlarımızın bu araçları satın almamasını tavsiye ediyorum. İlk etapta herhangi bir sorun görülmese bile ilerleyen dönemde ciddi masraflarla karşılaşılabilir" diye konuştu.

"Araçtaki nem kokusuna ve çamur birikintilerine dikkat edin"

Sel hasarlı araçların bazı belirtilerle anlaşılabileceğini vurgulayan Atabey, vatandaşların araç alırken detaylı inceleme yapması gerektiğini söyledi. Atabey; "Araca bindiğinizde ağır bir nem kokusu varsa bu durum aracın selde kalmış olabileceğine işaret eder. Koltukları ileri geri hareket ettirdiğinizde kızaklarda paslanma ve korozyon görülmesi, araç içerisinde aşırı çamur birikintilerinin bulunması da dikkat edilmesi gereken belirtilerdir. Vatandaşlarımız araç satın almadan önce bu ayrıntıları mutlaka kontrol etmeli" ifadelerini kullandı.

Sel hasarının sigorta kapsamında karşılanması konusunda da sürücüleri uyaran Atabey, zorunlu trafik sigortasının sel hasarını karşılamadığını, bu tür zararlar için kasko poliçesinin kapsamının kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Atabey; "Trafik sigortasının sel hasarını ödemediğini belirteyim. Sel hasarını genişletilmiş kasko sigortası poliçesi öder. Sürücülerimiz kasko yaptırırken 'sel hasarını karşılar' şeklinde madde ekletsin" dedi.

Kaynak: İHA
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