GAMER Toplantısı Kırklareli'nde Gerçekleşti - Son Dakika
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GAMER Toplantısı Kırklareli'nde Gerçekleşti

GAMER Toplantısı Kırklareli\'nde Gerçekleşti

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında yapıldı.

17.01.2025 18:39
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Kırklareli'nde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) toplantısı yapıldı.

Kırklareli'nde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) toplantısı; Vali Uğur Turan başkanlığında, Vali Yardımcısı Yusuf, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşti. Valilik GAMER Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Turan, GAMER'in, bilginin tek merkezde toplanmasını sağlayarak kurumlar arası koordinasyonu güçlendirdiğini ve olaylara hızlı müdahale imkanı sunduğunu ifade ederek GAMER'in, kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak, vatandaşların temel haklarını korumak ve acil durumlara karşı etkili çözümler geliştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı.

GAMER'in çalışma esasları kapsamında, doğal afetler, insani krizler ve diğer güvenlik risklerine yönelik stratejik planlamalar yapıldığı belirtildi. Katılımcılara, merkezde kullanılan ileri teknolojik altyapı ve iletişim sistemleri ile olay yönetim süreçleri hakkında detaylı bilgi verildi.

Toplantı, GAMER işlemleri ile ilgili kurumlar arasında koordinasyon gerektiren hususların değerlendirilmesi, yapılacak çalışmaların planlanması ve katılımcıların görüşlerinin alınması ile sona erdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Yerel Yönetim, Güvenlik, Politika, Yerel, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel GAMER Toplantısı Kırklareli'nde Gerçekleşti - Son Dakika

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