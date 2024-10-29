Ganos Dağı\'nda Bayrakla Uçuş

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Tekirdağ'da Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı kutlamaları kapsamında yamaç paraşütçüleri, Ganos Dağı'ndan havalanarak Türk bayrağı ile 20 dakikalık bir uçuş gerçekleştirdi.

Tekirdağ'da Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla yamaç paraşütçüler, gökyüzünde Türk bayrağı açarak özel bir uçuş gerçekleştirdi. Yamaç paraşütü eğitmeni Kadir Aksoy ve pilot Okay Güzel, Cumhuriyet coşkusunu yaşatmak adına Şarköy ilçesindeki Ganos Dağı eteklerinde bulunan pistte bir araya geldi.

600 metre yüksekliğindeki pistten hazırlıklarını tamamlayarak havalanan paraşütçüler, uçuş sırasında Türk bayrağını açarak, gökyüzünde 20 dakika boyunca süzüldü. Cumhuriyet'in kazanımlarını ve bayram coşkusunu havada kutlayan Aksoy ve Güzel, izleyenlere de görsel bir şölen sundu.

Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirdikleri bu anlamlı uçuşla ilgili konuşan yamaç paraşütçüleri, Türk bayrağı ile uçmanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. - TEKİRDAĞ