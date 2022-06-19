Garip; "Babalarımıza en güze hediye, hayırlı evlat olmaktır" - Son Dakika
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Garip; "Babalarımıza en güze hediye, hayırlı evlat olmaktır"

19.06.2022 02:03
Garip; "Babalarımıza en güze hediye, hayırlı evlat olmaktır"

MHP Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip, Babalar Günü mesajında, "Onların gölgesi bize elbet yeter ama biz vatanımıza ve milletimize bağlılığımızla bu gölgeye layık olduğumuzu göstermeliyiz" dedi.

MHP Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip, Babalar Günü mesajında, "Onların gölgesi bize elbet yeter ama biz vatanımıza ve milletimize bağlılığımızla bu gölgeye layık olduğumuzu göstermeliyiz" dedi.

MHP Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Annelerin kutsallığı tartışılmaz bir gerçek ise, babaların da umut ve güven veren manevi bir sığınak olduğu başka önemli bir gerçektir. Türk aile yapısında varlığıyla evin temel direği olarak kabul edilen babaların 'babalık unvanı' şüphesiz ki, en kutsal unvanlardan biridir. Babalık duygusunun tadılmasıyla, muhterem babalarımızın; evin temel direği olma, koruyup kollama ve kol kanat germe özellikleriyle, neden bir ulu çınar gibi durduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Birçoğumuz, babalarımızın kıymetini 'onların gölgesi bile yeter' diyerek ifade etmektedir."

Bir evladın babasına vereceği en güzel hediyenin hayırlı bir evlat olabilmek olduğunun altını çizen Garip; "Evin çınarı olan babalarımızın gölgesi bize elbet yeter ama bizim de bu gölgeye layık evlatlar olmamız gerekmektedir. Muhterem babalarımıza en güzel hediye; vatanımıza, milletimize ve ailesine bağlı hayırlı evlat olmaktır. Bu da babalarımız için en büyük hediye olur. Hiçbir zaman, babalarımızın bizleri büyütürken çektiği sıkıntıları belli etmeden nasıl üstesinden geldiğini unutmamalı ve onların erdemli kişiliklerini örnek almalıyız.

Babalarımız, annelerimizden sonra bizim ilk öğretmenimizdir. Ömrünü, evlatlarının iyi ve hayırlı yetişmesi için adayan, onların mutlu ve huzurlu bir ömür sürmesi için var gücüyle çalışan babalarımız, hayatı bizlere ilk öğretenler olduğu gibi hangi yaşa gelirsek gelelim arkamızda dağ gibi duran güçtür.

Tüm bu duygu ve düşüncelerle, babalarımızın günlerini kutluyor muhterem ellerinden öpüyorum. Ebediyete intikal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Özellikle vatanı için canını feda eden yüce şehitlerimizin kıymetli evlatlarını, bu vesile ile bir kez daha en samimi duygularımla kucaklıyorum. En değerli varlıkları evlatlarını geride bırakıp canını vatan için feda eden aziz şehitlerimiz, rahat uyusunlar: Biz emanetlerine var gücümüzle sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Babalar Günü, Denizli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Garip; 'Babalarımıza en güze hediye, hayırlı evlat olmaktır' - Son Dakika

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