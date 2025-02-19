Gazete Talas'ın Son Sayısı Yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gazete Talas'ın Son Sayısı Yayınlandı

Gazete Talas\'ın Son Sayısı Yayınlandı

Talas Belediyesi, 6 yıllık aralıksız yayın hayatına sahip Gazete Talas'ın son sayısını okurlarıyla buluşturdu. Manşetinde '900 bin ziyaretçi' bilgisi ve Talasgücü Belediyespor'un şampiyonluğu gibi konular yer aldı. Dijital ortamda erişime sunulan gazete, yatırım, hizmetler, kültür-sanat ve spor başlıklarına odaklanıyor.

19.02.2025 13:43  Güncelleme: 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi tarafından 6 yıldır aralıksız olarak yayınlanan Gazete Talas'ın son sayısı okurlarıyla buluştu. Dijital ortamdaki yayın yine dopdolu olarak hazırlandı.

Talas'ın başta 7/24 olmak üzere kütüphanelerinin yarıyıl tatilinde öğrencilerin ilgi odağı olduğu konunun duyurulduğu gazetenin manşetinde "900 bin ziyaretçi" başlığı yer aldı.

Logo altında Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın "Depreme her zaman hazır olmalıyız" başlığıyla verildiği gazetenin sürmanşetinde ise Talasgücü Belediye spor'un başarısı olan "Şampiyonun adı değişmedi, Talas Belediye yine şampiyon" başlığı duyuruldu.

Büyük yatırım ve hizmetlerin yer bulduğu gazetede ayrıca Başkan Yalçın tarafından yeni oluşturacak proje ve faaliyetlere geniş olarak yer veriliyor.

Tamamı renkli 10 sayfadan oluşan Gazete Talas'ta yatırım ve hizmetler, kültür-sanat ve spor gibi konular bulunuyor.

Dijital ortamda temin edilebilin gazeteye, https://www.talas.bel.tr/gazete/2025-ocak adresinden erişmek mümkün. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Talas, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazete Talas'ın Son Sayısı Yayınlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 8 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 8 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:04 Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı İstanbul bugün Sibirya’ya dönecek Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek
08:03 ’Dur’ ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel 'Dur' ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 20:17:02. #1.11#
SON DAKİKA: Gazete Talas'ın Son Sayısı Yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.