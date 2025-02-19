Gazete Talas\'ın Son Sayısı Yayınlandı

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Talas Belediyesi tarafından 6 yıldır aralıksız olarak yayınlanan Gazete Talas'ın son sayısı okurlarıyla buluştu. Dijital ortamdaki yayın yine dopdolu olarak hazırlandı.

Talas'ın başta 7/24 olmak üzere kütüphanelerinin yarıyıl tatilinde öğrencilerin ilgi odağı olduğu konunun duyurulduğu gazetenin manşetinde "900 bin ziyaretçi" başlığı yer aldı.

Logo altında Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın "Depreme her zaman hazır olmalıyız" başlığıyla verildiği gazetenin sürmanşetinde ise Talasgücü Belediye spor'un başarısı olan "Şampiyonun adı değişmedi, Talas Belediye yine şampiyon" başlığı duyuruldu.

Büyük yatırım ve hizmetlerin yer bulduğu gazetede ayrıca Başkan Yalçın tarafından yeni oluşturacak proje ve faaliyetlere geniş olarak yer veriliyor.

Tamamı renkli 10 sayfadan oluşan Gazete Talas'ta yatırım ve hizmetler, kültür-sanat ve spor gibi konular bulunuyor.

Dijital ortamda temin edilebilin gazeteye, https://www.talas.bel.tr/gazete/2025-ocak adresinden erişmek mümkün. - KAYSERİ