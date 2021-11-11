Üye Girişi
Gazeteci Ahmet Yaylıoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Gazeteci Ahmet Yaylıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

11.11.2021 16:13
Gazeteci Ahmet Yaylıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya'da dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden gazeteci Ahmet Yaylıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Kütahya'da dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden gazeteci Ahmet Yaylıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

66 yaşındaki Yaylıoğlu için öğle namazına müteakip Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yaylıoğlu'nun cenaze namazına Kütahya Valisi Ali Çelik, Belediye Başkanı Alim Işık, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, MHP İl Başkanı Selçuk Alıç, kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Yaylıoğlu'nun cenaze namazını Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş kıldırdı. Helallik alınmasının ardından naaşı bir süre eller üzerinde taşınan Yaylıoğlu, daha sonra cenaze aracına konuldu.

Gazeteci Mehmet ve Önder Yaylıoğlu'nun babası Ahmet Yaylıoğlu, Sultanbağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.(EFE-) - KÜTAHYA

Gazeteci Ahmet Yaylıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Ahmet Yaylıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Ahmet Yaylıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Alim Işık, Ulu Camii, Kütahya, Cenaze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gazeteci Ahmet Yaylıoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe taraftarına Ali Koç'tan çarpıcı tepki: Yakışıyor mu? 16:53 Fenerbahçe taraftarına Ali Koç'tan çarpıcı tepki: Yakışıyor mu? Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı 16:38 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı Market zamlarını bu kez çalışanlar paylaştı! Farkı gören vatandaşların keyfi kaçacak 16:23 Market zamlarını bu kez çalışanlar paylaştı! Farkı gören vatandaşların keyfi kaçacak
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Vitor Pereira'nın arkasındayız 16:14 Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Vitor Pereira'nın arkasındayız Hakkında Atatürk ve Türk Bayrağı'na hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan Orhan Pamuk'tan ilk açıklama 16:03 Hakkında Atatürk ve Türk Bayrağı'na hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan Orhan Pamuk'tan ilk açıklama 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 15:41 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi
Beşiktaş'ın stadında facianın eşiğinden dönüldü 15:18 Beşiktaş'ın stadında facianın eşiğinden dönüldü 15:03 "İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı

Son Dakika Haberleri
17:05 Ali Koç, çok konuşulan seçim iddialarına cevap verdi: Bizim görev süremiz belli
16:53 Fenerbahçe taraftarına Ali Koç'tan çarpıcı tepki: Yakışıyor mu?
16:46 Son Dakika: Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı.
16:37 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı
16:31 Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan Mesut Özil'e ikaz: Ticari ilişkilerini bırakıp sahaya dönmesi lazım
16:25 Polisler son anda genç kadını ipten kurtardı
16:23 Market zamlarını bu kez çalışanlar paylaştı! Farkı gören vatandaşların keyfi kaçacak
16:14 Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Vitor Pereira'nın arkasındayız
16:02 Hakkında Atatürk ve Türk Bayrağı'na hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan Orhan Pamuk'tan ilk açıklama
15:50 İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz
Ali Koç, çok konuşulan seçim iddialarına cevap verdi: Bizim görev süremiz belli Ali Koç, çok konuşulan seçim iddialarına cevap verdi: Bizim görev süremiz belli         
17:06
Son Dakika: Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı. Son Dakika: Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı.         
16:46
Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan Mesut Özil'e ikaz: Ticari ilişkilerini bırakıp sahaya dönmesi lazım Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan Mesut Özil'e ikaz: Ticari ilişkilerini bırakıp sahaya dönmesi lazım         
16:31
Boğazını kestikten sonra ayağına taş bağlayıp sulama kanalına atmışlar Boğazını kestikten sonra ayağına taş bağlayıp sulama kanalına atmışlar         
16:14
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı! Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı!         
15:22
Merve Boluğur, saçlarını kestirdi Merve Boluğur, saçlarını kestirdi         
15:08
EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz         
14:26
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor         
12:19
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 17:18:39. #1.12#
SON DAKİKA: Gazeteci Ahmet Yaylıoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement