Gazeteci Hikmet Çetinkaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul'da 83 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Hikmet Çetinkaya, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci ve yazar Hikmet Çetinkaya, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. Çetinkaya için ilk olarak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde (TGC) anma töreni düzenlendi. Anma töreninin ardından Çetinkaya'nın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Cenaze namazı öncesi Çetinkaya'nın ailesi taziyeleri kabul ederken sevenleri tabutu başında gözyaşı döktü. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çetinkaya'nın cenazesi defnedilmek üzere Üsküdar'da bulunan Çengelköy Mezarlığına götürüldü. - İSTANBUL