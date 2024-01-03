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Gazeteci Orkun Çizmeli'nin Babası Fikrettin Çizmeli Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Gazeteci Orkun Çizmeli'nin Babası Fikrettin Çizmeli Son Yolculuğuna Uğurlandı

ERK Haber Yayın Yönetmeni Orkun Çizmeli'nin babası Fikrettin Çizmeli, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze namazına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK başkanları, gazeteci meslektaşları ve yakınları katıldı.

Gazeteci Orkun Çizmeli\'nin Babası Fikrettin Çizmeli Son Yolculuğuna Uğurlandı
03.01.2024 - 13:31,
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Gazeteci Orkun Çizmeli'nin babası Fikrettin Çizmeli son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ERK Haber Yayın Yönetmeni, Orkun Çizmeli'nin babası Fikrettin Çizmeli dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Baba Fikrettin Çizmeli'nin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze namazına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK başkanları, gazeteci meslektaşları ve yakınları katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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