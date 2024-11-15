Gazeteci Semra Demirelli'ye Saldırı Kınandı - Son Dakika
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Gazeteci Semra Demirelli'ye Saldırı Kınandı

Gazeteci Semra Demirelli\'ye Saldırı Kınandı

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gürtürk, gazeteci Demirelli'ye yapılan silahlı saldırıyı kınadı.

15.11.2024 19:57
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Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Gürtürk, tartıştığı şahıs tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Kanal Fırat muhabiri ve program yapımcısı Semra Demirelli'ye yönelik saldırıyı kınadı.

Başkan Gürtürk mesajında, "Bugün gazeteci bir meslektaşımız menfur bir saldırıya uğradı. Meslek camiamız içinde sevilen, sayılan, gayretli ve başarılı olan Semra arkadaşımız, aldığı kurşunla yaşam savaşı veriyor. Sebebi ve gerekçesi ne olursa olsun bir kadına yapılan bu saldırı asla mazur görülemez ve kabul edilemez" dedi.

"Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti olarak bu menfur saldırıda yaralanan Semra Demirelli kardeşimizin kısa süre içinde sağlığına kavuşması en büyük temennimizdir" diyen Gürtürk, "Bu vesile ile Kanal Fırat ve basın camiamıza geçmiş olsun duygularımızı iletiyor, acil şifalar diliyoruz" dedi.

Elazığ'da tartıştığı kız arkadaşı Semra Demirelli'yi silahla ensesinden ağır yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan Vahap Çetin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Muhabir ve program yapımcısı olan Demirelli'nin hastanede tedavisi sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazeteci Semra Demirelli'ye Saldırı Kınandı - Son Dakika

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