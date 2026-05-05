Gazetecilerden Emek Hırsızlığına Karşı Çağrı

Erzincan Gazeteciler Cemiyeti, son dönemde gazetecilere ait haber ve fotoğrafların izinsiz kullanıldığına ilişkin açıklama yaparak, emeğe saygı çağrısında bulundu.

Cemiyetten yapılan açıklamada, gazeteciliğin tecrübe, emek, sabır ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğu vurgulandı.

Açıklamada, sahada uzun saatler çalışarak haber üreten gazetecilerin emeğinin izinsiz şekilde kopyalanıp kullanılmasının etik dışı olduğu belirtilerek, bu durumun "emek hırsızlığı" olduğu ifade edildi.

Hiç kimsenin gazetecilerin emeğini yok sayma ve haklarını gasp etme hakkı olmadığına dikkat çekilen açıklamada, basın meslek ilkelerine ve etik değerlere uyulması gerektiği kaydedildi.

Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Demirbaş, izinsiz kullanımın devam etmesi halinde gerekli hukuki ve mesleki adımların atılacağını bildirerek, "Gazetecinin emeği dokunulmazdır" mesajını paylaştı. - ERZİNCAN