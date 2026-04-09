Gazetecilere Şantaj Suçlaması

09.04.2026 16:42
Rize'de gazeteciler, tüberküloz haberleri nedeniyle şantajla yargılanıyor, basın özgürlüğü vurgulanıyor.

(RİZE) - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Doğu Karadeniz Şube Başkanı Gençağa Karafazlı ve Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve Kuzey Teve Editörü Ufuk Müstecip Beşir'in, Rize'nin Fındıklı ilçesinde faaliyet gösteren özel bir mandıra çiftliğinde hayvanlara tüberküloz bulaştığı yönündeki haberin ardından firma sahibinin şikayeti üzerine "şantaj" suçundan yargılanmasına başlandı. Gazeteci Karafazlı, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Adeta yargı kıskacıyla bizleri susturmak istiyorlar" dedi.

Rize 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Karafazlı ve Beşir ile avukatları katıldı. Sanıklar savunmalarında suçlamaları reddettiler, gazeteci olarak basın özgürlüğüne dikkati çektiler.

Gazeteci Karafazlı, savunmasında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi'nde Fındıklı'da faaliyet gösteren firma tarafından üretilen firmaya ait sütün de yer aldığını ve konuya ilişkin haberler yaptıklarını bildirdi.

Bunun üzerine çiftlik sahibi Mevlana Karali'nin haklarında şikayette bulunduğunu ancak savcılıkça takipsizlik kararı verildiğini anlatan Karafazlı, ilerleyen süreçte aynı çiftlikte büyükbaş hayvanlarda tüberküloz tespit edildiğine ve Rize Tarım İl Müdürlüğü tarafından çiftliğe verilen "Hastalıktan Ari İşletme Belgesi"nin geri alındığına yönelik ihbarlar üzerine yeniden araştırma yaptıklarını aktardı.

Belge geri alınmasına rağmen, çiftliğe ait süt ve yoğurtların marketlerde satışta olduğunu gördüklerini kaydeden Karafazlı, haberlerin ardından işletme sahibinin çiftlik müdürü aracılığıyla kendilerine ulaştığını söyledi.

Karafazlı görüşmede, piyasadaki ürünlerin toplatıldığı, bir hafta içinde hayvanların sağlık kontrollerinin tamamlanacağı ve üretime yeniden başlanacağı bilgisinin verildiğini ve yerel haber sitelerine reklam verme teklifinde bulunularak, çiftlikle ilgili haber yapılmamasının istendiğini öne sürdü.

Karafazlı, bu talebi kabul etmemeleri üzerine, bu kez haklarında "şantaj" iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğunu ve dava açıldığını kaydetti.

Beşir de savunmasında suçlamaları reddetti.

Mahkeme, çiftiğin "Ari" belgesinin alınıp alınmadığının ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu firma ile ilgili ne tür açıklamalar yaptığının sorulması için Rize İl Tarım Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar vererek, davayı erteledi.

"Adeta yargı kıskacıyla bizleri susturmak istiyorlar"

Adliye önünde açıklama yapan Gençağa Karafazlı, "siyasi iktidarın gücünü arkasına alan holding ve firmaların insan sağlığını yok sayan uygulamaları ve usülsüzlükleri duyulmasın diye gazetecilere yönelik itibarsızlaştırma yöntemlerine baş vurduklarını" söyledi.

Yaptıkları olumsuz her haberle ilgili haklarında suç duyurusunda bulunulduğunu kaydeden Karafazlı, "Adeta yargı kıskacıyla bizleri susturmak istiyorlar. Haksızlıkları, hukuksuzlukları, yolsuzlukları, hırsızlıkları yazan birçok gazeteci arkadaşımız haksız bir şekilde cezaevine konulmuştur. Şunu açık bir şekilde ifade etmek gerekiyor; yargı bize adeta 'yolsuzlukları, hukuksuzlukları görmeyin, duymayın, yazmayın' diyor" ifadelerini kullandı.

Karafazlı, yazdığı onlarca habere hakimlik kararıyla erişim engeli getirdiğini bildirerek, "Açıkça 'susun' deniliyor. Ancak biz susmayacağız, yazmaya devam edeceğiz. Halkın haber alma ve yayma hakkını tüm baskılara rağmen savunmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
