Gazetecilere Yönelik Saldırıya Kınama - Son Dakika
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Gazetecilere Yönelik Saldırıya Kınama

Gazetecilere Yönelik Saldırıya Kınama
15.06.2026 14:11
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Şanlıurfa Gazeteciler Derneği, muhabir Hüseyin Bozkurt'a yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

Şanlıurfa Gazeteciler Derneği, Halfeti ilçesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) telifli muhabiri Hüseyin Bozkurt'a yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen silahlı saldırıya sert tepki gösterdi. Dernek, olayın yalnızca bir gazeteciye değil, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı.

Şanlıurfa Gazeteciler Derneği Başkanı Kamil Güler, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada yaşanan olayı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Basın özgürlüğünün demokratik toplumların temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Güler, "Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Sahada çalışan basın emekçileri, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için görev yapmaktadır. Bu arkadaşlarımızın görev yapmalarının engellenmesi, basın özgürlüğüne müdahaledir. Gazetecilik görevini yapan meslektaşımız Hüseyin Bozkurt'a yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Basın mensuplarına yönelik her türlü baskı, tehdit ve saldırının karşısındayız" dedi.

"Adaletin yerini bulacağına inanıyoruz"

Şanlıurfa Gazeteciler Derneği Başkanı Kamil Güler, olayın aydınlatılması konusunda güvenlik güçlerine olan güvenlerinin tam olduğunu belirterek, "Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un, bu saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri en kısa sürede yakalamasını sağlayarak adalete teslim edileceğinden hiçbir şüphemiz yoktur" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Hüseyin Bozkurt, Şanlıurfa, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Saldırı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazetecilere Yönelik Saldırıya Kınama - Son Dakika

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