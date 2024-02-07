Gazetecilik camiası Ali Yılmaz Ergen\'i son yolculuğuna uğurladı

Eski İhlas Haber Ajansı (İHA) Samsun Bölge Müdürü Ali Yılmaz Ergen, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.
Öğretmenlikten ayrıldıktan sonra İhlas Holding bünyesindeki Türkiye Gazetesi'nde 7 yıl, İHA Samsun Bölge Müdürü olarak da 26 yıldır gazetecilik görevi yapan Ali Yılmaz Ergen (64), kurumdan 5 yıl önce emekliye ayrılarak, yerel bir gazetede genel müdürlük ve köşe yazarlığı yapmaya başlamıştı. Görevi başındayken yüksek tansiyona bağlı olarak beyin kanaması geçiren Ergen, özel hastanede tedavi altına alındı. Uzun tedavi süreci nedeniyle 33 yıllık aktif gazetecilik mesleğini sonlandıran ve okuyucularına veda eden Ali Yılmaz Ergen, bugün sabah saatlerinde vefat etti. Ergen'in vefatı basın camiasını da derinden üzdü.
Ali Yılmaz Ergen'in cenazesi Samsun'daki evinden alınarak, Perşembe ilçesine bağlı Okçulu Mahallesi'ne getirildi. Burada alınan helalliğin ardından, ikindi namazını müteakip, Okçulu Mahallesi Dere Sokak Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Ergen, aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Buradaki cenaze törenine Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, İhlas Holding çalışanları, basın camiasının temsilcileri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Ali Yılmaz Ergen'in özgeçmişi
Ali Yılmaz Ergen, 1960 Yılında Perşembe'nin Okçulu köyünde dünyaya geldi. Balıkesir Necati Bey Eğitim Enstitüsünü bitirdi. Ali Yılmaz Ergen, 3 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1986 yılında istifa etti. 6 yıl boyunca Ordu'da Türkiye Gazetesi Haber sorumlusu olarak çalıştı. Bir süre İhlas Haber Ajansı Trabzon Bölge Müdürlüğü görevini yürüten Ergen, yine İhlas Haber Ajansı Samsun Bölge Müdürü olarak görev yaptı. Ergen son olarak Samsun'daki yerel bir gazetede genel müdürlük ve köşe yazarlığı yapmış, rahatsızlığı nedeniyle buradaki görevine de veda etmişti. - ORDU
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