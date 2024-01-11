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Gazetecilik, Toplumun Nabzını Tutma Sorumluluğunu Taşır - Son Dakika
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Gazetecilik, Toplumun Nabzını Tutma Sorumluluğunu Taşır

Türk Parlamenter Gazeteci Yazarlar Birliği (TPGYB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydemir, gazeteciliğin sadece olayları aktarmakla kalmayıp aynı zamanda toplumun nabzını tutma, öncelik ve hedeflerini gündeme taşıma sorumluluğunu da ifade ettiğini kaydetti. Aydemir, gazetecilerin toplumun müşterek sesini yansıtan öncüler olduğunu belirterek, milli birlik ve beraberlik mesajı verdi ve gazetecilere teşekkür etti.

Gazetecilik, Toplumun Nabzını Tutma Sorumluluğunu Taşır
11.01.2024 - 09:54,
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Türk Parlamenter Gazeteci Yazarlar Birliği (TPGYB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydemir, gazeteciliğin sadece olayları aktarmakla kalmayıp aynı zamanda toplumun nabzını tutma, öncelik ve hedeflerini gündeme taşıma sorumluluğunu da ifade ettiğini kaydetti.

Aydemir mesaj yayımladı

Aydemir, "Gazetecilik, kamuyu etkilemenin yanı sıra toplumsal hassasiyetleri paylaşma görevidir. Toplumsal değerlere bağlılık, özümseme ve içselleştirme, gazeteciliğin temel görevlerindendir. Sıradanlıklar yerine toplumun farkındalıklarını öne çıkaran, haysiyet ve vicdanı seslendiren bir meslek olma sorumluluğunu taşıyoruz." kaydını düştü.

Basın toplumun müşterek sesi

Aydemir, gazetecilerin toplumun müşterek sesini yansıtan öncüler olduğunu belirterek, "Milli hissiyat ve irfanı benimseyen gazeteciler, toplumun önderleri olmalıdır. Basın, bulunduğu toplumun karakterini ifade eder; toplumsal dikkat ve öncelikleri, ayrılıkları körüklemeyen bir üslup ve biçimde yansıtmalıdır." ifadelerini kullandı.

Aydemir'den milli birlik ve beraberlik mesajı

Aydemir, "Bu zorlu dönemde, milli birlik ve bütünlüğü zayıflatmaya çalışanlara karşı basının değişmez önceliği, kardeşler arasına nifak sokmak isteyenlere karşı durmak ve milli, manevi birlik ve beraberliğe vurgu yapmaktır." dedi.

Rahmet niyazı

10 Aralık Çalışan Gazeteciler Günü'nde, milli ve manevi değerlere bağlılıkla görev yapan tüm basın mensuplarını saygıyla kutlayan Aydemir, "Dimağını, yüreğini topluma adayan gazetecilere teşekkür ediyoruz. Gazze'de görevleri başında yaşamlarını kaybeden gazetecilere rahmet niyaz ediyor, yaşamını hakikatlere adayarak Hakka kavuşan gazetecileri rahmet ve şükranla anıyoruz.' dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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İbrahim Aydemir, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazetecilik, Toplumun Nabzını Tutma Sorumluluğunu Taşır - Son Dakika


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