Gazeteciye Dezenformasyon Soruşturması - Son Dakika
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Yerel

Gazeteciye Dezenformasyon Soruşturması

Evren Demirdaş, Veysel Demirci'nin ihalesi nedeniyle dezenformasyonla suçlandı.

02.11.2024 14:22
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(ELAZIĞ) - Gazeteci Evren Demirdaş hakkında, iş insanı Veysel Demirci'nin TOKİ'den 642 milyon TL'lik ihale aldığına ilişkin haberinden dolayı "dezenformasyon" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İş insanı Veysel Demirci, "TOKİ'den 642 milyon TL'lik ihale aldığına" ilişkin haberi nedeniyle Evren Demirdaş hakkında "dezenformasyon" yaptığı suçlamasıyla Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Söz konusu haberin hukuka uygun olmadığını savunan Demirci, onur, şeref ve saygınlığının rencide edildiğini, haberin eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını, bu haberlerle kendisinin hedef haline getirildiğini ileri sürdü.

İfadesi alınan Evren Demirdaş, "Gazetecilik faaliyetleri doğrultusunda kamu ihalelerini takip ediyorum. Takip ettiğim dosyalar sonucunda edindiğim bilgileri kamuoyu ile paylaşmaktayım. Yaptığım haberde ihaleye fesat karıştırıldığına dair herhangi bir cümlem ve Veysel Demirci'ye yönelik bir itham bulunmamaktadır. İhalenin miktarı yüksek olduğu için kamuoyunu bilgilendirdim" dedi.

Kaynak: ANKA

Dezenformasyon, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Hukuk, Medya, Yerel, Evren, Son Dakika

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