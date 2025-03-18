Gazi Erciyas\'tan duygulandıran mesaj: "Devletimiz görev verirse şehit olmaya hazım"

Kırıkkale'de şehit ailelerine ile gazilere "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" tevcih edildi. Törende konuşan Gazi Yasin Erciyas, "Gazi olarak yarım bıraktığımız işi, devletimiz görev verirse şehit olarak tamamlamaya hazırım" dedi.

Kırıkkale Valiliği tarafından şehit yakını ve gaziler için "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" tevcih töreni düzenlendi. Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleşen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Vali Mehmet Makas, 3 şehit ailesine ve 6 gaziye "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı"nı tevcih etti. Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın annesi Zarife Ceylan ise törende duygusal anlar yaşadı.

Vali Makas, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarih boyunca emperyalist güçlerin hedefinde olduğunu belirtti. Çanakkale Savaşı'nda tüm emperyalist güçlerin Anadolu topraklarına saldırdığını vurgulayan Makas, "Bundan 110 yıl önce Çanakkale'de batılın temsilcileri bir araya geldi. İslam'ın son kalesi olan Anadolu'yu almak için harekete geçtiler. Ancak Çanakkale geçilemedi, Türkiye geçilemedi, Osmanlı geçilemedi, ümmet coğrafyası geçilemedi" diye konuştu.

Türkiye'nin tarih boyunca benzer tehditlerle karşı karşıya kaldığını ifade eden Makas, "Bu hayasız akın hiçbir zaman durmadı, durmayacak da. Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da ve iç güvenlik hareketlerinde bunu açıkça gördük. Her zaman hedefte olan Anadolu topraklarıdır. Bu kutlu yürüyüşte hep beraber mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Güneydoğu Gazisi Piyade Er İbrahim Başar ve Gazi Uzman Çavuş Yasin Erciyas, törende İHA'ya duygularını dile getirdi. Gaziler, devletin kendilerini unutmadığını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vali Mehmet Makas'a teşekkür etti.

"Ben bir gözümü feda ettim"

Başar, devletin kendilerini onurlandırmasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bugün benim için tarihi bir gün. Devletimizin bizleri bu şekilde onurlandırması bizi çok mutlu etti. Gaziler, unutulunca ölürlermiş. Güzel bir gün. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Biz bugün gazi olduk. Ben bir gözümü bu ülke için feda ettim ama bugün bu ülke için bizim yerimize görev yapan arkadaşlarımıza, tüm kardeşlerimize, tüm askeri birliklere Allah yar ve yardımcı olsun" ifadelerini kullandı.

"Şehit olmaya hazırım"

Törenden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erciyas ise, "Onurluyuz, gururluyuz. Devletimizin bize yaptığı bu törenden dolayı ve devletimizin bizi bir kez daha yalnız bırakmadığını bugün gerçekten hissettik. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Valimiz Mehmet Makas Beyefendi'ye teşekkürlerimi iletiyorum. Allah razı olsun. Her zaman söylediğimiz gibi, gazi olarak yarım bıraktığımız işi devletimiz bize görev verirse şehit olarak tamamlamaya hazırım" dedi.

Törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, il protokolü, şehit aileleri ve gaziler katıldı. - KIRIKKALE