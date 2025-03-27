Gazi Kıyışkan\'dan bütün vatandaşlara şehitlik ziyareti daveti

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan bayramda şehitlerin ve emanetlerinin unutulmaması gerektiğini söyledi. Gazi Kıyışkan, "Tüm halkımızı bu bayram, bayramın arifesinde, geride yakını kalmamış ve milletimize mal olmuş aziz şehitlerimizin kabrini ziyarete davet ediyorum." dedi.

"Bu bayramda şehitlerimizi ve emanetlerini unutmayalım" diyen, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, "Bayramlar, kardeşlik, dayanışma ve vefanın en derin şekilde hissedildiği mübarek günlerdir. Ancak bizler bayram sabahına sevdiklerimizle uyanırken, vatan için canlarını feda eden kahramanlarımızın aileleri, o tarifsiz boşluğun hüznüyle bayrama giriyor. Bir şehit annesi, bayram sabahı evladının mezar taşını gözyaşlarıyla okşarken, bir şehit çocuğu, babasının elini öpme özlemiyle büyüyor. Aziz şehitlerimizin bize emanetlerini unutmayalım. Aziz Şehitlerimiz, vatanımızın bağımsızlığı, huzuru ve birliği için canlarını hiçe saydılar. Bugün bayramı güven ve huzur içinde karşılıyorsak, bu onların fedakarlıkları sayesindedir. Ancak bu fedakarlığın ardında nice yetim kalan çocuklar, evlatsız kalan anneler, gözü yaşlı eşler ve hasretle dolu yürekler var. Aziz şehitlerimizin bize bıraktığı en değerli emanetlerine sahip çıkmalıyız. Çünkü biliyoruz ki bir şehidin emaneti, vatanın en kutsal değerlerinden biridir." diye konuştu.

Şehitlere olan vefa borcunun önemine değinen Gazi Kıyışkan açıklamasını şöyle tamamladı: "Bayram arifesinde aziz şehitlerimizin ruhları için dualar edecek, mezarlarına kabirlerini ziyaret ederek onların bize miras bıraktığı vatan sevgisini ve fedakarlığı yüreğimize kazıyacağız. Tüm halkımızı şehitliklerimize davet ediyoruz. Şehit çocuklarımıza şefkatle yaklaşarak, annelerimizin ellerini öperek onları unutmadığımızı göstermeliyiz. Çünkü bizler, şehitlerimizin bıraktığı boşluğu asla dolduramasak da, emanetlerine sahip çıkmayı en büyük görevimiz bilmeliyiz. Bu bayramda, bir şehit çocuğu babasının sıcak kucağına hasret kalırken, bizler ona yalnız olmadığını hissettirmeliyiz. Bir şehit eşi gözyaşlarıyla bayramı karşılarken, onun yanında olalım. Bir şehit annesi evladına duyduğu özlemle sessizce ağlarken, o gözyaşlarını silen bir evlat olmalıyız. Onlar, vatanımız için en kıymetli varlıklarını toprağa verdiler. Biz de onların hatırasına sahip çıkarak, şehitlerimize olan vefa borcumuzu ödeyelim. Bu vesileyle, başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri olmak üzere, vatan uğruna fedakarlık gösteren kahraman gazilerimizin, tüm şehit yakınlarımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbimiz, bu toprakları canları pahasına bizlere emanet eden aziz şehitlerimize rahmet eylesin, kahraman gazilerimize sağlık ve huzur ihsan etsin. Tüm halkımızı bu bayram, bayramın arifesinde, geride yakını kalmamış ve milletimize mal olmuş aziz şehitlerimizin kabrini ziyarete davet ediyorum." - MANİSA