Marmaris'te 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün suikast timine tanıklık eden, gözünden yaralanarak gazi olan ve şu anda Eskişehir'de yaşayan Koray Kirez, kendisine bağlanan gazilik maaşını Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Halkın gücünden başka güç yoktur" sözünün kendilerine güç verdiğini belirten Kirez, "Yine olsa yine sokağa çıkarım, hakkım olmayan bir şeyi almam" dedi.

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde FETÖ'nün suikast timini yakından gören tanıklık eden Eskişehir'de yaşayan Koray Kirez, kırılan camların gözüne saplanması sonucunda yaralanarak gazi oldu. Olay sonrasında eline bayrak alarak sokağa inen Kirez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Halkın gücünden başka güç yoktur" sözünün kendilerine güç verdiğini belirtti. Gazilik maaşını kabul etmeyen, verilen ücreti ise Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlayan 50 yaşındaki Kirez, garsonluk yaparak Eskişehir'de hayatına devam ediyor.

"Bak o kadar insan şehit oldu, senaryo olamaz"

O gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele yapılan hain saldırı sırasında garsonluk yapan Kirez, "Ben o sırada Marmaris'teydim, otelde garson olarak çalışıyordum. Dışarıda çöpleri toplayan, gezen bir çalışandım. Daha sonra geçen saatlerle birlikte olaylar ilerlemeye başladı. Patlamaların sesleri çıkmaya başladı. Aklımda kalanlar bunlar. Yani Cumhurbaşkanı o an da otelde değildi bildiğim kadarıyla ama havalarda çok sayıda helikopter geziyordu. Gözüme yaşanan olaylar esnasında cam girdi. Camın kırılması sonrasında yere düşmesiyle bir cam parçası gözüme girdi. Telaşlar başladı ve bir şekilde olaylar gelişti. Biz hiç acıyı hissetmeden elimize bayrağı aldık. Biz de arkadaş ve vatandaşlar gibi ülkemiz ve vatanımız için elimizden geleni yaptık. Darbecilerin gelmesiyle gitmesi 5-10 dakikalık bir şey oldu. Geç saatlerde, herhalde saat 12.00-01.00 sıralarında geldiler. Geldiklerini de gördük kaçarken de gördük. Ama polisimiz sağ olsun, onlar olmasaydı çok kötü şeyler olurdu diye düşünüyorum. Yani insan o an can derdine düşüyor, başka bir şeye değil. Can harbine düşüyorsun. Tabii ki korkuyorsun ama yapacak bir şey yok; ya öleceksin ya da bir şey yapacaksın. Öyle 'tiyatro' falan diyenlere inanmıyorum, öyle bir şey olduğunu hiç zannetmiyorum. O iş gerçek oldu. Bak o kadar insan şehit oldu, o kadar insan vatanı için yaralandı. Bunlar senaryo olamaz yani, imkanı yok" dedi.

"Bağış değil, alın teriyle kazanma derdindeyim"

Verilen ücreti bağışlayan ve gazilik maaşını kabul etmeyen Koray Kirez şöyle devam etti:

"Benim bağışla falan sıkıntım yok. Şehit olanlara, gazi olanlara devlet yardım ediyor, bunlardan haberim var. Ama ben oraya kendi isteğimle, vatanım için çıktım o gece sokağa. Yine olsa yine çıkarım. Allah'a bir can borcumuz var. Benim hakkı olmayan bir şeyi alma derdim yok, 'Alın teriyle kazanayım' derdim var. Ben her zaman bu düşüncemin arkasındayım. Bir bağış yaptıysam o bende kalsın. Ben yapılması gereken doğru olan şeyi yaptım bir insan gibi. Şu an garsonum, bildiğin iş garsonluk, ekmek paramı kazanıyorum. Tabii ki 'Kimse yaşamasın' derim. Kimse bu durumları yaşamasın. Arkamızda Sayın Cumhurbaşkanımız durdu, o bize yetti zaten. 'Halkın gücünden başka güç yoktur' sözü yetti. O olmasaydı veya Cumhurbaşkanımız gibi bir adam olmasaydı bugün ne olacaktık bilmiyorum."