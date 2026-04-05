Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa vefatının 126\'ncı yılında unutulmadı

Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, vefatının 126. yılında Tokat Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen anlamlı törende dualarla anıldı.

Tokat Belediyesi, Gazi Osman Paşa'nın vefatının 126'ncı yılı dolayısıyla anlamlı bir anma programına ev sahipliği yaptı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun öncülüğünde, Gazi Osman Paşa Plevne Anı Evi'nde düzenlenen etkinlikte duygusal anlar yaşandı. Programa Tokatlı vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Gazi Osman Paşa'nın hayatı, kahramanlıkları ve Türk milletine kattığı değerler yapılan konuşmalar ve sunumlarla yad edildi.

Başkan Yazıcıoğlu: "Gazi Osman Paşa bir askerden fazlasıydı"

Plevne'de yazılan destanın bağımsızlığın iradesinin haykırışı olduğunu söyleyen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Bugün burada Türk milletinin şanlı tarihine adını altın harflerle yazdırmış büyük bir kahraman olan Plevne müdafaasının simgesi eşsiz bir komutan olan Gazi Osman Paşa'yı vefatının yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Gazi Osman Paşa yalnızca bir asker değildi. İnancın, dirayetin ve vatan sevgisinin ete kemiğe bürünmüş haliydi. Plevne'de ortaya koymuş olduğu destansı direniş sadece bir cephe müdafaası değil bir milletin onurunun, haysiyet ve bağımsızlığının iradesinin haykırışı olmuştur. O gün Plevne'de yokluk ve imkansızların ortasında yazılan bu büyük destan bize şunu öğretmiştir. Eğer bir milletin yüreğinde iman, bileğinde kuvvet ve zihninde vatan sevgisi varsa hiçbir güç onu dize getiremez" dedi.

Konuşmanın ardından davetliler Gazi Osman Paşa Plevne Anı Evi'ni gezdi. - TOKAT