Gazi Yedek\'in Hayatı Tiyatroya Taşındı

Hakkari'nin Gediktepe bölgesinde 21 Nisan 2010 tarihinde meydana gelen el yapımı patlayıcı (EYP) saldırısında gazi olan Yalçın Yedek'in hayatı tiyatro sahnesine taşındı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından hazırlanan tiyatro oyunu, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Tiyatro oyununda Gazi Yedek'in askerlik döneminde yaşadığı zorluklar ve vatan uğruna verdiği mücadele sahneye yansıtıldı.

Vatan sevgisi ve fedakarlık temalarının ön plana çıktığı oyun, izleyicilerden tam not aldı. Gösteri sonrası seyirciler, Gazi Yedek'i ayakta alkışladı.

Oyunun ardından kısa bir konuşma yapan Gazi Yalçın Yedek, başta Malatya Valiliği olmak üzere, Turgut Özal Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Çiftçi'ye ve oyunun yönetmeni Sündüz Adil Aka'ya teşekkür etti.

Yedek, katkılarından dolayı İl Jandarma Komutanı Tolunay Beşer'e, MORMAŞ Genel Müdürlüğü'ne ve "hayallerimin mimarı" olarak tanımladığı Prof. Dr. Elif Apohan'a da teşekkürlerini iletti.

Sahne sonrası vatandaşlar, Gazi Yalçın Yedek ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - MALATYA