Gaziantep'in Araban ilçesinde ikinci ürün olarak ekilen yağlık dane mısırın hasadına başlandı. Bu yıl dönüm başına yaklaşık 1 ton 100 kilogram verim alınan mısır, yüksek rekoltesi ve kalitesiyle üreticilerin yüzünü güldürdü.

Verimli topraklarıyla birçok tarım ürününün yetiştirildiği Araban Ovası'nda, buğday, arpa ve sarımsak hasadının ardından ikinci ürün olarak ekilen yağlık dane mısırın hasadı sürüyor. İlçede yaklaşık 8 bin dönüm alanda ekimi yapılan yağlık dane mısır, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki yağ üreticilerinden de yoğun talep görüyor.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, yaptığı açıklamada, Araban Ovası'nda yetiştirilen yağlık dane mısırın bu yılki verim ve kalitesinden memnun olduklarını söyledi.

Arabanlı üreticilerin bilinçli ve tecrübeli tarım uygulamalarıyla yüksek verim elde ettiğini belirten Altun, "Araban Ovası'nın verimli topraklarında ikinci ürün olarak yetiştirilen yağlık dane mısırımızın bu yılki hasat döneminde kalite ve rekoltesinden memnunuz. Dönüm başına yaklaşık bin 100 kilogram ürün elde ediliyor. Bu yüksek verim ve kalite üreticilerimizin yüzünü güldürüyor. Hasat öncesinde üreticilerimizle iletişim kurulması sayesinde ilçeye gelen tüccarlar, mısırı tarlada satın alıyor. Ardından ülkenin dört bir yanındaki yağ üretimi yapan firmalara gönderiliyor. Araban Ovası'nda bu yıl yaklaşık 8 bin dönüm alanda yağlık dane mısır hasadına başlandı" dedi.

Arabanlı üretici Salih Demir ise Karacaören mevkisindeki 50 dönümlük tarlasında yetiştirdiği yağlık dane mısırın hasadını gerçekleştirdiğini belirtti. Temmuz ayı başında ikinci ürün olarak ekim yaptığı mısırdan dönüm başına yaklaşık bin 100 kilogram verim aldığını ifade eden Demir, ürünün kilogramını 13 TL'den sattığını kaydetti.

Bu yıl elde ettiği yüksek verimden memnun olduğunu dile getiren Demir, "Bu yıl rekoltenin yüksek olması üretici olarak beni memnun etti. Allah bin bereket versin" diye konuştu.