Gaziantep Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Yaşlılar Günü mesajı yayımladı - Son Dakika
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Gaziantep Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Yaşlılar Günü mesajı yayımladı

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Gaziantep Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Yaşlılar Günü mesajı yayımladı
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Gaziantep Araban'daki Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Altun, yaşlıların bilgi ve tecrübeleriyle topluma yön verdiğini belirterek onlara sağlıklı ve huzurlu bir hayat diledi.

Gaziantep'in Araban ilçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Altun mesajında, "Bugün, hayatımızın en kıymetli hazinelerinden biri olan yaşlılarımızı anmak, onlara olan saygı ve sevgimizi bir kez daha ifade etmek üzere Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyoruz. Yaşlılarımız, geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran, bilgi ve tecrübeleri ile toplumsal hayatımıza yön veren en değerli varlıklarımızdır. Onlar, yıllar boyunca emek vermiş, bizlere yol göstermiş ve sabırla rehberlik etmişlerdir. Her birinin hayat hikayesi, bizlere önemli dersler sunmakta, toplumsal dayanışmamızın ve birliğimizin güç kaynağı olmaktadır. Yaşlılarımıza saygı göstermek, onların hayatlarını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak, her birimizin en önemli sorumluluklarından biridir. Devletimiz de ilgili kurumları aracılığıyla yaşlılarımıza her türlü hizmeti götürmekte, onların yanında olduğunu çeşitli vesilelerle hissettirmektedir. Bu özel gün vesilesiyle, başta aile büyüklerimiz olmak üzere tüm yaşlılarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat sürmelerini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gaziantep Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Yaşlılar Günü mesajı yayımladı - Son Dakika
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