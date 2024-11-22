Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika
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Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Öğretmenler Günü Mesajı

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin\'den Öğretmenler Günü Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında öğretmenlerin önemine ve fedakarca çalışmalarına vurgu yaptı. Şahin, öğretmenlerin geleceğin mimarları olduğunu belirterek, onların çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

22.11.2024 13:43  Güncelleme: 13:44
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, öğretmenlerin çocukların hayatında önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Şahin, onların kutsal ve mesuliyeti yüksek bir mesleği icra ettiklerini belirtti. Sevgi ve fedakarlık timsali olan öğretmenlerin, gerçekleştirdikleri eğitim-öğretim faaliyetleriyle geleceği şekillendirdiğini ifade eden Şahin, "İlk emri 'oku' olan bir medeniyetin mensupları olarak bizim için öğrenmenin ve dolayısıyla öğretmenlerin ayrı bir yeri, ayrı bir önemi bulunmaktadır. Sabır, sevgi, özveri ve bilgi olmadan bu mesleğin yapılması mümkün değildir. Fedakar ve özverili çalışmalarıyla çocuklarımıza kendini adayan, çağdaşlığı ve bilimi rehber edinen öğretmenlerimizin katkıları sayesinde ülkemiz 'muasır medeniyet' hedefine ulaşacaktır. Geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimiz, aynı zamanda derin ruh köklerimizden beslenen milli ve manevi değerlerimizin yılmaz bekçileridir. Öğretmenlerine hak ettikleri değeri vermeyen, onların fedakarlıkları karşısında ahde vefa göstermeyen hiçbir toplumun geleceği yoktur. İlim ve bilgide üstünlüğü kaybeden bir milletin kendini geliştirmesi ve refah seviyesini yükseltmesi imkansızdır. Gençlerimizin her açıdan iyi yetiştirilmeleri, tarihlerini öğrenmeleri, medeniyet değerlerini özümsemeleri ve sorumluluk sahibi olmaları, milletimizin istikbali açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemizin en ücra köşelerinde türlü zorluklara rağmen fedakarca görev yapan öğretmenlerimizi desteklemeye ve onların çalışma şartlarını daha da iyileştirmeye kararlıyız. Cehalete karşı açtığımız savaşta en büyük silahımız öğretmenlerimizdir. İstediğiniz kadar güzel okullar yapın, eğer içinde nitelikli eğiticiler yoksa o yapılar taş ve betondan ibaret kalır. Okulları eğitim yuvası yapan, çocuklarımızın istikbaline ışık tutan öğretmenlerimizdir. Sizlerin kendinize yapacağınız her yatırım, her birikim ve her kazanım, çocuklarımıza, ülkemize ve yarınlarımıza yapılan bir yatırımdır. Millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Çağdaşlaşma yolunda Cumhuriyetimizin ihtiyacı olan 'fikri hür,' 'vicdanı hür,' 'irfanı hür' nesilleri yetiştiren tüm öğretmenlerimize geleceğimize kattıkları değer için yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika

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