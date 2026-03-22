Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım böyle görüntülendi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım böyle görüntülendi

22.03.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 23. gün tüm şiddetiyle devam ederken, İran'ın füze ve kamikaze İHA'larla hedef aldığı Arad, Dimona, Eilat, Beerşeba ve Kiryat Gat şehirleri harabeye döndü. Arad'dan gelen görüntülerde füzelerin çok sayıda binayı yerle bir ettiği, araçların yanarak kül olduğu görüldü. İran son saldırılarda 200'den fazla kişinin öldüğünü duyururken, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun şehirdeki yıkımın görüntülenmesine izin vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 73'üncü dalgasına ilişkin yeni bir bildiri yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyi ve güneyi ile ABD'nin bölgedeki bazı askeri üslerinin, DMO Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait füze ve kamikaze İHA'larla hedef alındığı bildirildi.

"ASKERİ TESİSLER TAM İSABETLE VURULDU"

Açıklamada, "İşgal altındaki toprakların güneyinde yer alan Arad, Dimona, Eilat, Beerşeba ve Kiryat Gat bölgelerindeki askeri tesisler ile güvenlik merkezleri, Siyonist ordunun savunma sisteminin çökmesinin ardından tam isabetle vuruldu. Ayrıca bölgede bulunan ABD'ye ait Ali el-Salem, el-Minhad ve El Dhafra hava üsleri de Fettah, Kadir ve Emad füzeleri ve kamikaze İHA'larla hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

"200'DEN FAZLA ÖLÜ VE YARALI"

Saldırıların ilk saatlerine ilişkin saha verilerine de yer verilen açıklamada, "Saha raporlarına göre saldırının ilk saatlerinde 200'den fazla ölü ve yaralı olduğu bildirilmiştir. Siyonist güvenlik yetkilileri, yıkım ve kayıpların sansürlenmesi amacıyla gazeteciler ve görgü tanıkları üzerindeki baskıyı artırmıştır. Savaşın denklemleri hızla değişmektedir ve Siyonist ordunun işgal altındaki topraklarının savunma kontrolü çökmektedir" denildi.

ŞEHİRDE BÜYÜK YIKIM YAŞANDI

İran'ın füze ve kamikaze İHA'larla hedef aldığı Arad'daki yıkım ise gün ağarınca ortaya çıktı. Füzelerin hedef aldığı çok sayıda binanın yerle bir olduğu, araçların ise yanarak küle döndüğü dikkatlerden kaçmadı.

NETANYAHU'DAN BİR İLK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'ın bu saldırılarının ardından ülkedeki yıkımın görüntülenmesine izin vermesi ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

GÖRÜNTÜLER NEDEN YAYINLANDI?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran saldırılarının ardından ülkedeki yıkım görüntülerinin paylaşılmasına izin vermesi, yalnızca bir şeffaflık adımı olarak değil, aynı zamanda stratejik bir iletişim hamlesi olarak değerlendiriliyor. Bu tür görüntüler, hem İsrail kamuoyunda birlik ve dayanışma duygusunu güçlendirmeyi hem de uluslararası kamuoyuna "saldırı altındayız" mesajı vermeyi amaçlıyor. Aynı zamanda İsrail'in olası karşılıklarını meşru müdafaa çerçevesinde sunmasına zemin hazırlayan bu yayınlar, bilgi akışının kontrollü şekilde yönetildiğini ve kriz algısının devlet eliyle şekillendirildiğini gösteriyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Uluslararası İlişkiler, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 10:41:58. #.0.5#
SON DAKİKA: Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.