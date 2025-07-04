Gaziantep Belediyesi\'nden Orman Yangınlarına Karşı Önlemler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan hava sıcaklıklarının neden olabileceği orman yangınlarına karşı kent genelinde önlemlerini yoğunlaştırdı.

Yangın riskinin yüksek olduğu kırsal ve ormanlık bölgelerde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 250 kişilik saha ekibiyle geniş çaplı bir koruma ve temizlik seferberliği başlattı. Ekipler, yangına neden olabilecek kuru otlar, çalılar ve atıkların temizlenmesi için orman altı temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yeşil alanları korumak ve ihtimal yangınların önüne geçmek amacıyla oluşturulan özel ekipler, 6 bobcat, 6 JCB, 4 loder, 4 greyder, 3 traktör, 9 kamyon, 4 temizlik aracı ve çok sayıda tırpan ekibiyle donatıldı. Bu araçlar, dar alanlara erişim, hızlı müdahale ve geniş arazilerdeki temizleme faaliyetleri için aktif şekilde kullanılıyor.

Yaz boyunca devam edecek çalışmalar kapsamında, yangın çıkma riski bulunan alanlarda temizlik, yol açma ve müdahale yollarının açık tutulması gibi işlemler periyodik olarak gerçekleştirilecek. Ayrıca belirli noktalarda devriye faaliyetleri artırılarak erken müdahale imkanı da güçlendirilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşları da dikkatli olmaları ve özellikle ormanlık alanlarda ateş yakmamaları konusunda uyardı. Yangına sebep olabilecek cam şişe, sigara izmariti gibi atıkların doğaya bırakılmaması gerektiğine dikkat çekildi.

Şehrin doğal varlıklarını korumaya yönelik sürdürülen bu çalışmalarla, yaz aylarının sorunsuz geçirilmesi hedefleniyor. - GAZİANTEP