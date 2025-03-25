Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Kadir Gecesi Mesajı - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Kadir Gecesi Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'den Kadir Gecesi Mesajı

Fatma Şahin, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu mübarek gecenin feyiz ve bereketini vurgulayarak, bağışlanma ve arınma fırsatı sunduğunu ifade etti. Şahin, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutladı.

25.03.2025 12:53  Güncelleme: 12:54
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket ve arınma mevsimi Ramazan ayının son günlerinin yaşandığını belirten Şahin, "Bir Kadir Gecesi'ne daha kavuşmanın sevinci içerisindeyiz" dedi.

Kadir Gecesi'nin feyiz ve bereketi bin aydan daha hayırlı olan bir gece olduğunu dile getiren Şahin, "Zaman ve mekanlar önemli olaylarla değer kazanır. Bu geceyi diğer bütün zamanlardan üstün kılan en önemli özellik, 14 asırdan beri insanlığın ufkunu aydınlatan hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in bu gece nazil olmaya başlamasıdır. Kur'an-ı Kerim'in vahiy yoluyla Peygamberimiz Hz. Muhammed'e gönderilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde yapılan ibadetlerin bin aydan daha faziletli olduğu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de anlatılmıştır. Rabbimizin engin rahmetiyle umut, bağışlanma ve huzur kapılarının açıldığı Kadir Gecesi, derin bir tefekkür ve samimi bir muhasebe ile bizi değerli kılan inanç ve ahlakı yeniden kuşanma zamanıdır. Bu mübarek gecenin vicdanlarımızı aydınlatmasını, gönüllerimizi huzur ve sükunetle doldurmasını, dualarımızı en güzel mertebede buluşturmasını temenni ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın eşsiz bir rahmet ve umut kapısı açtığı bu gece, tüm hatalarımız, gaflet içindeki anlarımız için ömrümüzün tövbe zamanıdır. Bu gece, hatalarımızın affı için bizlere verilen bir fırsat gecesidir. Bize yol gösterici olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim'in ışığında; hakkı, hakikati, adaleti, ahlakı, erdemi, fazileti anlatan, iyiliği ve kötülüğü fark etmemizi, hatayı sevaptan ayırt etmemizi, kendimize gelmemizi sağlayan rehber yüce kitabımızla hayatı daha derinden anlamaya ve yaşamaya azmedelim. Arınma ve bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gün ve gecelerde ibadetlerimizde, ahlaki yaşantımızda istikrar ve istikametin önemli olduğu bilinmeli, her günü Kadir Gecesi maneviyatıyla yaşamaya gayret etmeliyiz. Kırgınlık, dargınlık, kin ve nefretin yerine sevgiyi, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği egemen kılarak ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmalıyız. Allah'ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı selam gecesinde, içten ve samimi dualarımıza bütün insanlığı dahil ederek kin, haset, nefret, korku, ümitsizlik ve ötekileştirmenin olmadığı; güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın hakim olduğu bir dünya için dua edelim. Bu duygularla aziz ülkemizin, şehrimizin kıymetli insanlarının ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Kadir Gecesi Mesajı - Son Dakika

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