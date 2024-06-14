Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Kurban Bayramı Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Şahin mesajında, Kurban Bayramı'nın Allah'a yaklaşma, iyiye, güzele ve hakikate ulaşma arayışı olduğunu vurguladı.

14.06.2024 14:53
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Şahin mesajında, Kurban Bayramı'nın Allah'a yaklaşma, iyiye, güzele ve hakikate ulaşma arayışı olduğunu vurguladı.

Kurbanın Allah'a teslimiyetin sembolü olduğunu ifade eden Başkan Şahin, Kurban Bayramı'nın ise bu ibadetin kabulü için duyulan arzunun, umudun bayramı olduğunu belirterek, "Yaratana karşı ihsan şuurunu, yaratılanlara karşı da vefa ahlakını pekiştiren ve bizlere sahip olduğumuz nimetleri inandığımız değerler uğruna feda edebilme iradesi kazandıran büyük bir ibadettir. Hakk'a teslimiyet ve kulluk vazifemizin en güzel tecellisi olan 'kurban', özü itibariyle yeryüzündeki bütün insanlığa barış, huzur ve kardeşlik çağrısı yapar. Bayram vesilesiyle yapılan ibadet, dua ve kesilen kurbanların Allah katında makbul olması en büyük temennimizdir. Yakın coğrafyamızda yaşanan zulüm, her rengiyle kardeşlerimizi inletirken, yoksulluk en ağır şekilde hükmünü sürerken, Kurban Bayramı'nın, idrakleri aydınlatması, gönülleri yumuşatması, insanlığa vicdanı ve merhameti hatırlatması en büyük arzumuzdur. Sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin, dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı bu mübarek Kurban Bayramı'nda birbirimize daha bir candan sarılalım, birbirimizin yaralarını saralım, birbirimizin imdadına koşalım, sevinçte de kederde de bir olduğumuzu gösterelim. Bayramların ruhunu ve coşkusunu, bayramların vesile kıldığı kardeşlik duygularını uzun asırlar boyu içimize sindirmiş, bu maneviyatı tüm yıla yaymış bir büyük medeniyetin temsilcileri olarak, bayramlarımıza olan hassasiyetimizi hiçbir zaman kaybetmeyeceğimize yürekten inanıyorum. Bu bayram da gelenek ve göreneklerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasının en güzel vesilesi olacaktır. Yarınlarımız olan çocuklarımıza bu atmosferi yaşatmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, bu bayramın, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluğu getirmesini yürekten diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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