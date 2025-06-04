Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'den Kurban Bayramı Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Şahin mesajında, Kurban Bayramı'nın huzur, kardeşlik ve paylaşma duygularını yücelten, iman, itaat ve teslimiyetin sembolü olduğunu vurguladı.

Bayramların, sevgi ve saygıyı pekiştiren, dayanışma ve birliği artıran, milli ve kültürel değerleri yücelten anlamlı birer vesile olduğuna mesajında dikkat çeken Şahin, Kurban Bayramı'nın Allah'a karşı ihsan şuurunu, karşı ise vefa ahlakını pekiştirdiğini, inanç uğruna nimetlerden vazgeçebilme iradesini öğreten büyük bir ibadet olduğunu ifade etti.

Bu müstesna günlerin, büyükleri ziyaret ederek, küçükleri sevindirerek, kimsesizleri ve yoksulları hatırlayarak, gönülleri kazanarak bayramın maneviyatına uygun yaşanması gerektiğini belirten Şahin, bayramların çocuklara en güzel şekilde yaşatılmasının bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kurban Bayramı'nın millete, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini dileyen Başkan Şahin, "Sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin ve dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı bu mübarek Kurban Bayramı'nda birbirimize daha içten sarılalım; yaralarımızı birlikte saralım, dertlerimize birlikte çare olalım, sevinçte de kederde de bir olduğumuzu gösterelim. Kurban Bayramı'nın gönülleri yumuşatması, idrakleri aydınlatması ve insanlığa vicdanı, merhameti yeniden hatırlatması en büyük temennimizdir. Bayramların ruhunu ve coşkusunu, kardeşlik ve birlik duygularını yüzyıllardır; bu maneviyatı yılın her gününe yaymayı başarmış büyük bir medeniyetin mensupları olarak, bu değerlere olan bağlılığımızı asla yitirmeyeceğimize yürekten inanıyorum. Bayramlar birlikte yaşanırsa sevinçler çoğalır, gönüller muhabbetle dolar; bayramın anlamı, yeryüzüne neşe taşıyabildiği ölçüde tamamlanır. Bu bayramda, ihtiyaç sahiplerinin evlerine sevgi ve umut taşımamız gerekiyor. Kurban ibadetinin bizden istediği; yalnızca elimizi değil, gönlümüzü de açmak ve gönülden verebilmektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor; bu mübarek bayramın milletimize ve insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP